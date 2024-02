Adeptos do Arsenal viajam sem bilhete para jogo contra FC Porto. PSP atenta

O relógio acaba de bater as 16h e os adeptos do Arsenal tomam já conta da Ribeira do Porto, tradicional ponto de encontro para os britânicos recém-chegados à cidade para um jogo de futebol. Com cânticos e muita cerveja à mistura, os “gunners” fazem o aquecimento para a festa que durará noite dentro e terá como ponto alto o embate ante o FC Porto, às 20h desta quarta-feira, 21 de Fevereiro, na primeira mão dos “oitavos” da Liga dos Campeões. A algazarra britânica é vigiada atentamente pela polícia, numa operação que procurará controlar os 2526 detentores de bilhete – e os muitos outros que não o têm, mas viajaram para o Porto com a esperança de ver o jogo.

Sam, adepto natural de Bristol, é um destes casos. Viajou com mais dois amigos até ao Porto, todos sem bilhete. De telemóveis em riste, vasculham a Internet e as redes sociais em busca do tão desejado ingresso que permitirá acesso ao Estádio do Dragão. Estão dispostos a gastar até 250 libras por cada bilhete (cerca de 292 euros), cerca de dez vezes o preço tabelado pelo clube londrino. Na mesma situação estão muitos outros adeptos – algo encarado com naturalidade, visto que apenas uma pequena fracção de sócios com lugar anual conseguiu aceder aos 2526 ingressos disponibilizados.

Há ainda casos de adeptos com direito a bilhetes, mas que não os receberam em tempo útil. Para a Liga dos Campeões, os adeptos britânicos não têm acesso a bilhetes em formato digital, ao contrário do que acontece com a Premier League. Phill, adepto sediado em Conventry, diz ao PÚBLICO que há largas dezenas de adeptos não residentes em Londres que não conseguiram receber o ingresso. "Vamos falar com o representante do clube antes do jogo e dar a informação do passaporte. Se não conseguirmos entrar, vestimos de azul e vamos para junto dos adeptos locais", dispara o gunner sem hesitação.

Do lado da Polícia de Segurança Pública (PSP), a existência de adeptos sem ingresso não é uma situação invulgar – muito menos quando falamos de ingleses. De acordo com as informações recolhidas pelo PÚBLICO junto de fonte oficial, a operação de segurança para o jogo para o Arsenal monitoriza os adeptos assim que os britânicos aterram em Portugal, controlando todos os movimentos dos gunners dentro do país. As autoridades portuguesas apostam numa abordagem dinâmica para o controlo dos ingleses, com muitos dos adeptos do Arsenal a viajarem até ao Dragão por metro a partir do centro da cidade.

Uma das principais preocupações prende-se com a segregação dos adeptos nas imediações do estádio: apesar de não serem conhecidas rivalidades e incidentes entre FC Porto e Arsenal, o contacto entre os dois grupos de adeptos será reduzido, prevendo-se a retenção dos visitantes no estádio logo após o apito final, período de maior circulação junto ao Estádio do Dragão.

Desde o arranque da operação de segurança para este jogo que se regista a presença de agentes ingleses no Porto, de modo a facilitar o controlo dos adeptos ingleses. Apesar de os grandes grupos de hooligans já terem sido ultrapassados, o Arsenal tem alguns pequenos segmentos de adeptos problemáticos. O Ashburton Army, grupo criado por jovens para injectar ambiente no Estádio Emirates, recinto do clube inglês, tem registado incidentes de violência em Inglaterra. Também os REDaction, outro grupo de apoio dos gunners, vão estar sob controlo.

Além da presença musculada já observada pelo PÚBLICO em certos pontos da cidade, vários outros detalhes vão ser adoptados antes do jogo para aumentar a segurança para os locais: enquanto durar a operação de segurança, os bares portuenses, por exemplo, não vão servir bebidas em copos de vidro, de modo a evitar o arremesso de objectos perigosos ou o uso de objectos cortantes no caso de confrontos.

O FC Porto recebe o Arsenal esta quarta-feira, no Estádio do Dragão, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Os gunners são os segundo classificado da Premier League, com quatro vitórias consecutivas para a Liga, a dois pontos do líder, Liverpool. Os portistas tentam chegar novamente aos quartos-de-final da competição, feito conseguido pela última vez na temporada 2018-19.