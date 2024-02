Hamas estima ter perdido 6000 combatentes, mortos em Gaza já são mais de 29 mil

As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram esta segunda-feira a morte de um soldado em combate no Sul da Faixa de Gaza, elevando para 235 o número de militares israelitas mortos na ofensiva terrestre dentro do pequeno enclave. Ao contrário de Israel, o Hamas não tem por hábito anunciar mortes de combatentes – os dados de vítimas que o governo de Gaza actualiza diariamente não distinguem civis de membros dos grupos armados –, mas segundo um responsável no Qatar, o movimento estima ter já perdido 6000 combatentes.

