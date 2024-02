Prémios Annie para o Homem-Aranha e para o português Joaquim dos Santos

Os chamados Óscares da animação voltaram a premiar a produção da Sony e a equipa que a realizou, que conta com um português. A nova aventura do Homem-Aranha de Brooklyn cada vez mais perto do Óscar?

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso distinguiu-se em sete categorias dos Annie, os prémios mais importantes do cinema de animação nos Estados Unidos.

A produção da Sony que regressa ao universo dos super-heróis – é a sequela de Homem-Aranha: No Universo Aranha, que recebeu o mesmo prémio de Melhor Filme em 2019 – fez o pleno, vencendo a concorrência nas sete categorias para que fora nomeada. Além da de melhor longa-metragem ganhou também na de Melhor Realização, que assim distinguiu a equipa composta pelo português Joaquim dos Santos e os norte-americanos Kemp Powers e Justin K. Thompson.

Promovidos pela Sociedade Internacional de Cinema de Animação e considerados os Óscares deste género de cinema, os prémios Annie distinguem filmes e séries de longa e curta-metragem e já contemplaram outras produções com portugueses na realização, como a curta Ice-Merchants.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, que partilhou os holofotes dos Annie com O Rapaz e a Garça, do mestre japonês Hayao Miyazaki, com sete nomeações e dois prémios, e com Nimona, de Nick Bruno e Troy Quane, produção da Netflix que à entrada da cerimónia assumia a dianteira com nove nomeações e acabou por ganhar apenas nas categorias de Melhor Voz e Melhor Argumento.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, que nos traz novas aventuras de Miles Morales, um jovem e afável Homem-Aranha de Brooklyn, recebeu também os prémios de Melhores Efeitos e Melhor Música, parecendo, assim, consolidar o seu favoritismo na corrida ao Óscar de Animação (o verdadeiro, o da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas).

A cerimónia dos Annie, que aconteceu em Los Angeles, no sábado à noite, distribuiu prémios em 37 categorias de cinema, televisão e videojogos.

WAR IS OVER! Inspired by the Music of John & Yoko, também candidato ao Óscar, ganhou o prémio para melhor curta de animação, que o ano passado foi para Ice Merchants, de João Gonzalez, que acabou por não receber o Óscar a que também concorreu, mas que fez uma fulgurante temporada de prémios.

Na televisão o grande vencedor foi Blue Eye Samurai (Netflix), que recebeu prémios nas seis das sete categorias em que concorria, seguido de Moon Girl and Devil Dinosaur (Disney+), com três, e Star Wars: Visions (Disney+), com dois.

Robot Dreams, que tal como Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, O Rapaz e a Garça, Nimona e Elemental é candidato ao Óscar na cerimónia de 10 de Março, foi considerado o melhor filme independente.

Devido às regras da Academia, o nome do português Joaquim dos Santos não consta da lista de nomeados ao Óscar: dela constam apenas os seus dois colegas, Kemp Powers e Justin K. Thompson, e os produtores Phil Lord, Chris Miller e Amy Pascal.