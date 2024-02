Projecto híbrido da EDP duplica produção de energia renovável entre Penela e Ansião

Uma central fotovoltaica construída junto ao parque eólico de Monte de Vez, entre Penela e Ansião, nos distritos de Coimbra e Leiria, respectivamente, quase duplica a produção de energia renovável no local, revelou esta segunda-feira o grupo EDP. Durante uma visita de jornalistas ao complexo, Hugo Costa, responsável da EDP Renováveis, defendeu que o novo empreendimento "é fundamental para a transição energética" na região e em Portugal.

Optando pela "hibridização de activos existentes", com a conjugação de tecnologias como a eólica, a solar e a hídrica, haverá "mais facilidade de adicionar capacidade renovável", disse Hugo Costa. A central solar de Monte de Vez, com 21 MWp, tem uma produção anual estimada de 31,4 GWh.

"Juntando as duas tecnologias, este complexo passa a poder produzir 79 GWh de energia renovável por ano, o que seria suficiente para fornecer 23 mil famílias da região", salientou.

Foto Hugo Costa, responsável da EDP Renováveis LUSA/Paulo Novais

A funcionar desde 2008, o parque eólico de São João, tem 22,8 MW de capacidade, indicou Hugo Costa aos jornalistas, realçando, no caso de projectos híbridos como este, a vantagem de "aproveitar as sinergias entre o eólico e o fotovoltaico". "A central fotovoltaica instalada junto a parque eólico em operação quase duplica a produção renovável naquele local e acelera a transição energética da região cento do país", segundo uma nota da EDP Renováveis.

Situado em terrenos montanhosos, nos concelhos de Penela e Ansião, trata-se do segundo híbrido em operação em Portugal. "Ao fim do primeiro ano, o primeiro projecto do género no país [na zona da Guarda] já forneceu electricidade suficiente para abastecer 11 mil casas", de acordo com o mesmo documento.

Juntando as duas tecnologias, este complexo passa a poder produzir 79 GWh de energia renovável por ano, o que seria suficiente para fornecer 23 mil famílias da região. Hugo Costa, responsável da EDP Renováveis

A EDP Renováveis acaba de colocar "em operação o segundo parque híbrido de Portugal, que combina energia eólica e solar no mesmo local, praticamente duplicando a capacidade de produção de electricidade renovável numa única localização".

Com a instalação de 36 mil painéis bifaciais junto aos 13 aerogeradores do parque eólico, "é possível aproveitar de forma mais eficiente a rede eléctrica já existente e fornecer energia de forma mais constante, graças à complementaridade entre a produção de energia eólica e solar".

Foto Projecto da EDP Renováveis no Monte de Vez, Penela,19 de Fevereiro de 2024 PAULO NOVAIS/LUSA

Hugo Costa enfatizou que este complexo renovável "vai também evitar a emissão de 40 mil toneladas de CO2 por ano", contribuindo para a descarbonização do país e, em consequência, para o combate às alterações climáticas a nível global.

Localizados nos concelhos de Penela e Ansião, estes parques "fazem parte de um investimento da EDP na zona Centro" que já tem em operação mais de 280 MW em energia eólica.

O projecto híbrido de Monte de Vez "faz parte da estratégia da EDP de continuar a acelerar a transição energética nacional, seja ao investir em novos projectos renováveis ou a optimizar aqueles que já têm servido as regiões onde se encontram", adiantou o mesmo responsável.

A hibridização dos sistemas, segundo a empresa, permite aumentar a eficiência dos projectos, partilhar infra-estruturas eléctricas já existentes, promover a estabilidade de custos e reduzir o impacto ambiental e paisagístico.

Há um ano, a EDP já tinha colocado em laboração o primeiro projecto híbrido, eólico e solar, da Península Ibérica, ao adicionar a central fotovoltaica de Mina de Orgueirel ao parque eólico do Mosteiro, no concelho da Guarda.