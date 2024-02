Em Berlim, o nome do dia é Kristen Stewart

Política e activismo, igualdade e resistência estão, sem dúvida, na ordem do dia nesta Berlinale, mas é preciso lembrar que o festival não resiste à sua vedeta de passadeira vermelha. E o star power deste fim-de-semana é também o girl power levado ao extremo: Kristen Stewart encabeçou o júri da Berlinale em 2023 (que premiou, recorde-se, Nicolas Philibert e João Canijo) e está este ano de regresso a uma cidade que acha “incrivelmente irreverente e cool” com um dos filmes-sensação do Festival de Sundance. Fora de concurso, porque a sensibilidade simultaneamente trash e queer, chunga e satírica, de Love Lies Bleeding (Berlinale Special) é suficiente para provocar ataques de coração àqueles que gostam do seu festival certinho e bem comportado. Como se ouviu à saída da projecção de Love Lies Bleeding: “Antes um filme como este do que a mediocridade que tantas vezes vemos.”

