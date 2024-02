A Aula Magna de ProfJam: uma consagração pensada ao pormenor

ProfJam recolhe-se no fundo do palco enquanto um pianista lança a frase em cima da qual o rapper despejará o flow veloz de Saca lá. De uma escadaria salta um ciclista – para espanto geral da audiência. A esse ciclista, acrobático, arrogante perante a gravidade, roda da frente permanentemente levantada no ar, juntar-se-ão dois outros ginastas de duas rodas. É sexta-feira e estamos no primeiro concerto de ProfJam na Aula Magna (o segundo é este sábado). Estamos no universo privado do rapper. “Vivo na boca de Deus, hoje sou mais palavras”, garante-nos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt