Tribunal de Nova Iorque obriga Trump a pagar 329 milhões de euros por fraude

Ex-Presidente dos Estados Unidos fica proibido de exercer cargos de liderança em qualquer empresa no estado de Nova Iorque durante três anos.

Um juiz de Nova Iorque obrigou Donald Trump, esta sexta-feira, a devolver 354 milhões de dólares (329 milhões de euros) àquele estado norte-americano e proibiu-o de exercer cargos de administração em qualquer empresa durante os próximos três anos.

Além de ter proibido Trump de liderar empresas em Nova Iorque durante três anos, o juiz Arthur Engoron, de Manhattan, proibiu também dois dos filhos do ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Jr. e Eric, de exercerem cargos em empresas naquele estado norte-americano durante dois anos.

A decisão, que é passível de recurso, representa um duro golpe nas finanças de Trump. Segundo a revista Forbes, a fortuna do ex-Presidente dos EUA — incluindo dinheiro em caixa e bens patrimoniais —, ascende a 2,6 mil milhões de dólares (2,4 mil milhões de euros), e Trump terá disponíveis, de imediato, 400 milhões de dólares (372 milhões de euros).

Apesar de já ter anunciado que vai recorrer da sentença conhecida esta sexta-feira, Trump terá de desembolsar valor decretado pelo juiz num prazo de 30 dias; depois disso, e se a decisão final lhe for desfavorável, Trump terá de pagar mais algumas dezenas de milhões de dólares, referentes a juros.

Além disso, o ex-Presidente dos EUA foi condenado, em Janeiro, a pagar 83 milhões de dólares (77 milhões de euros) à escritora e antiga colunista E. Jean Carroll num processo de difamação, de cuja sentença Trump também já recorreu.

Em causa está o julgamento de Trump — e também de Donald Jr. e Eric, bem como de dois outros altos funcionários da empresa Trump Organization — num processo civil instaurado pela procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, em 2022.

Ainda antes do início do julgamento, que terminou a 11 de Janeiro, o juiz Engoron validou a acusação principal da procuradora-geral — a de que Trump e a sua empresa cometeram fraude, de forma reiterada, ao submeterem declarações patrimoniais, durante vários anos, com valores muito acima dos reais, por forma a obterem empréstimos mais vantajosos e a pagarem menos a seguradoras.

Segundo a acusação, num dos anos em causa, Trump inflacionou a sua fortuna em 3,6 mil milhões de dólares (3,3 mil milhões de euros), o que lhe permitiu poupar 168 milhões de dólares (156 milhões de euros) no pagamento de juros.