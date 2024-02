Paul Costelloe e Bora Aksu dão início aos 40 anos da Semana da Moda de Londres

A Semana da Moda de Londres arrancou nesta sexta-feira com o designer irlandês Paul Costelloe a defender looks clássicos e o turco Bora Aksu a inspirar-se na escultora Eva Hesse, numa altura em que o evento celebra o seu 40º aniversário.

Costelloe apresentou uma mistura de brancos, cinzentos-escuros e muitos tweeds na sua colecção Outono/Inverno 2024, sob o tema Era Uma Vez e descrita como “Onde Limerick (cidade irlandesa) se encontra com a Baixa de Nova Iorque”.

Modelos com casacos brancos e saias flutuantes abriram o desfile. Houve uma selecção de looks axadrezados, seguidos de fatos de saia de tweed à medida, casacos com cinto e vestidos femininos curtos em tons mais escuros. Para a noite, havia vestidos com padrões e mangas bufantes.

“Esta colecção expressa a minha opinião de que o design clássico ainda tem o seu lugar na alta costura”, afirmou Costelloe nas notas do desfile. “Acrescentei um momento pessoal de nostalgia ao adicionar um estampado baseado na rua onde vivi em tempos. Foi um momento glorioso para sonhar e viver.”

A equipa de Costelloe também partilhou uma nota do designer, de 78 anos, explicando a sua ausência devido a um vírus e desejando à Semana da Moda de Londres um “feliz 40º aniversário”.

Este ano, assinalam-se 40 anos desde que o Conselho da Moda Britânico​ (BFC, na sigla original) organizou a sua primeira Semana da Moda, uma das quatro grandes dedicadas ao sector, a par de Nova Iorque, Milão e Paris, conhecida pelos seus talentos emergentes e tendências vanguardistas.

Na quinta-feira à noite, vários marcos de Londres foram iluminados de verde e estão previstas outras celebrações ao longo do ano.

“Claro que os 40 anos são uma espécie de maioridade, de maturidade, e, quando olhamos para trás, penso que reflectimos sobre a incrível criatividade que surgiu através de Londres e da Semana da Moda de Londres como plataforma”, disse à Reuters Caroline Rush, directora executiva do BFC.

Usando uma paleta de cores mais suave do que o habitual, Bora Aksu apresentou “um look mais sombrio que reflecte o trauma expresso através do trabalho de Hesse” para a sua linha de Outono, inspirando-se no trabalho e na vida da escultora depois de visitar Hamburgo, a sua terra natal, antes de fugir da Alemanha nazi, em 1938.

As modelos usaram casacos masculinos, corpetes feitos à medida e saias esvoaçantes adornadas com laços, fitas, folhos e bordados femininos. Aksu apresentou os seus habituais vestidos de renda, alguns com mangas bufantes. Os seus modelos eram em creme, taupe, azul e cinzento, com alguns toques de rosa.

A Semana da Moda de Londres decorre até 20 de Fevereiro, com desfiles como os da Burberry, Di Petsa e Mark Fast também no calendário.