Purismo do bem fazer e tecnologia em destaque na Semana da alta-costura em Paris

Já arrancou a todo o vapor a temporada da moda em Paris e Milão. Antes de se conhecerem as colecções de pronto-a-vestir no final de Fevereiro, as passerelles encheram-se com as criações de alta-costura das casas de luxo. São o expoente máximo da criação, onde os designers mostram o saber fazer dos ateliers e arrojam mais nas criações de fazer sonhar.

É também destas passerelles que saem os vestidos que pisam as passadeiras vermelhas de Hollywood. Quem sabe, o que se viu esta semana em Paris, da Dior à Giorgio Armani Privé, não voltará a estar em destaques nas próximas semanas, nos Grammys ou nos Óscares.

Menos usáveis são as criações da Schiaparelli. Conhecida pelo surrealismo, a pioneira Elsa Schiaparelli tem inspirado o director criativo Daniel Roseberry a arriscar. Esta semana, foi um dos destaques com uma colecção inspirada pela tecnologia do passado e do futuro e até levou um bebé robô para a passerelle.