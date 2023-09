Paul Costelloe abriu a Semana da Moda de Londres em tom romântico

Paul Costelloe abriu a Semana da Moda de Londres, nesta sexta-feira, com o designer irlandês a dizer que estava a “trazer de volta um pouco de romance” às passerelles com vestidos femininos e looks suaves e fluidos.

A nova colecção do designer de 78 anos vestiu as modelos com casacos desestruturados — alguns com caudas —, calças de linho de pernas largas, camisolas com decote em V e vestidos com estampados florais.

Os vestidos lisos tinham pormenores de folhos na frente e nos ombros, enquanto a sua linha Primavera/Verão 2024 Il Giardino, que foi inspirada no filme italiano O Jardim Onde Vivemos​ (Il Giardino dei Finzi Contini, de 1970), manteve uma paleta de cores de azuis, creme, areia e cru.

“Estou a trazer de volta um pouco de romance e um pouco de feminilidade à moda”, disse Costelloe à Reuters.

“Tornámo-nos tão agressivos e independentes e todas estas outras coisas que as pessoas têm de exigir, mas eu voltei ao velho estilo de um belo desfile de moda, com belas modelos.”

Num cenário de jardim ilustrado, algumas modelos levavam raquetes de ténis ou malhos de croquet.

Londres é a segunda etapa do calendário Primavera/Verão 2024, que teve início em Nova Iorque e que terá também lugar em Milão e Paris. Nos próximos dias, a capital inglesa será palco de apresentações de marcas como Burberry, JW Anderson, Erdem e Molly Goddard.

Em 2023, o British Fashion Council (BFC) está a celebrar os 30 anos do seu programa NewGen, que fornece apoio financeiro e orientação a novos designers.

Entre os anteriores beneficiários contam-se o falecido Alexander McQueen, bem como Erdem e Anderson. Tal como nos anos anteriores, o grupo deste ano apresentará as suas colecções até terça-feira.

“Estar em Londres é incrível... um grande caldeirão de indústrias criativas entrelaçadas, mas o custo das rendas, o custo de vida, o aumento dos custos, o impacte do Brexit, acho que nunca foi tão difícil (para os jovens estilistas)”, disse à Reuters a directora executiva do BFC, Caroline Rush.

“É muito difícil para os nossos jovens designers conseguirem parcerias e oportunidades de patrocínio para os seus desfiles. Por isso, sei que muitas empresas se concentraram de forma criativa na forma como podem produzir um desfile nesta estação, bem como, claro, na criatividade das colecções”.