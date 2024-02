Dune: Parte Dois estreia em Londres com passadeira futurista

O planeta desértico Arrakis chegou à Leicester Square, em Londres, na quinta-feira, com a estreia mundial do filme Dune: Parte Dois, a segunda parte do épico de ficção científica com Timothee Chalamet e Zendaya. Chega aos cinemas no final deste mês

O realizador canadiano Denis Villeneuve leva o público de volta a Arrakis para a sua continuação de Dune, de 2021, com o protagonista de Chalamet, Paul Atreides, a unir forças com Chani, interpretada por Zendaya, e os habitantes de Arrakis, chamados Fremen, para procurar vingança contra aqueles que mataram o seu pai.

Ambientada num futuro em que famílias nobres governam feudos planetários, a sequela é baseada no aclamado romance de 1965 do autor Frank Herbert, com o mesmo nome. Aborda a política, a religião, a luta por recursos preciosos e o ambiente.

"O primeiro filme foi um pouco como um trabalho de casa para o público, que tinha de aprender sobre este mundo... Havia muita história de fundo, isso já está feito. O segundo foi mais cinematográfico e divertido para mim", declarou Villeneuve à Reuters na estreia em Londres, que contou com um cenário de deserto e é a última de várias paragens promocionais do filme. "Muito mais difícil, mas muito mais divertido de fazer", reforçou.

Com as suas paisagens arrebatadoras e o seu ambiente sombrio, os críticos elogiaram o primeiro filme nas críticas como um espectáculo visual.

A chegada de Zendaya deixou os fãs estupefactos devido à sua indumentaria, uma espécie de armadura prateada com transparências na zona do peito, barriga e rabo, uma criação do designer francês Thierry Mugler (1945-2022), da sua colecção de 1995/1996. Após as primeiras fotografias com todo o elenco, a actriz de 27 anos mudou de look para um vestido negro, minimalista, com a assinatura de Casey Cadwallader, o actual director criativo da Mugler.

Foto A "armadura" e o seu criador, no final do desfile da colecção Outono/Inverno 1995/1996 INSTAGRAM/MUGLER

Embora Zendaya não tenha participado nas entrevistas de grupo, mais tarde partilhou com os meios de comunicação que se sentia "honrada" por partilhar o palco com "pessoas tão talentosas sob o comando do [realizador] Denis Villeneuve, que é claramente um génio e uma pessoa maravilhosa para quem e com quem trabalhar", cita a BBC.

Por seu lado, Thimothee Chalamet admitiu, à chegada, que estava a sentir "um pouco de pressão" para fazer este papel, dado o sucesso comercial e de crítica do primeiro filme. Na passadeira vermelha, o actor disse ainda ter esperança que esteja previsto um Dune: Parte Três. "Espero que sim, espero que sim", partilhou, cita a BBC.

Dune: Parte Dois conta com o regresso da actriz Rebecca Ferguson como a mãe de Paul, Jessica; de Javier Bardem como o líder dos Fremen; Austin Butler como o vilão Feyd-Rautha; e a actriz de Oppenheimer Florence Pugh como a Princesa Irulan.

"Entrei num mundo pelo qual já estava apaixonada", declarou Florence Pugh. "Foi um sonho, quero dizer, fazer parte de um elenco como este", reagiu Austin Butler, acrescentando que interpretar um vilão foi "bastante divertido". E acrescentou: "Tive a oportunidade de ver Dune... que considerei uma obra-prima. Senti-me muito privilegiado por fazer parte deste filme."