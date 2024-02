FC Porto cria local para pessoas com dificuldade sensorial assistirem aos jogos

O FC Porto apresentou esta sexta-feira o projecto inclusivo INZONE, no Estádio do Dragão, destinado a pessoas com dificuldades no processamento da informação sensorial. A iniciativa arranca este sábado no jogo com o Estrela da Amadora, da I Liga de futebol.

O espaço sensorial INZONE visa possibilitar a pessoas com perturbação do espectro do autismo, disfunção do processamento sensorial, défice intelectual e doença de saúde mental, assistir a jogos, devidamente acompanhados por especialistas.

"Temos a obrigação de pensar em todos e, em especial, nos que não são como nós e têm dificuldades. Temos que respeitar todos e todos são para nós iguais", disse na apresentação do projecto o presidente do FC Porto, Pinto da Costa.

A INZONE integra três espaços transitáveis e multidireccionais, que têm como propósito facilitar a participação ocupacional das pessoas com dificuldades no processamento da informação sensorial, com o objectivo final de integração na bancada.

A primeira zona, denominada de sala sensorial, destinada a quatro ou cinco utentes, com visibilidade directa para o relvado, permite assistir aos jogos de futebol com controlo de todos os estímulos (como som e luz).

Esta sala está equipada com materiais e equipamentos, como elementos visuais auditivos e tácteis, que possibilitam a auto-regulação do utilizador em situações de sobrestimulação e a manutenção do estado de alerta e da atenção ao longo do jogo. Neste espaço estão também disponíveis materiais bloqueadores de som, brinquedos reguladores e acesso a meios de comunicação aumentativa, bem como é ainda possível recorrer à realidade virtual para experienciar diferentes ambientes relaxantes.

A zona dois, denominada de intermédia, é um espaço de transição entre a sala sensorial (zona 1) e a bancada do estádio (zona 3). Nesta zona intermédia o utilizador passa a ter menor controlo sobre o ambiente, mas mantém o acesso a elementos proprioceptivos, tácteis e vestibulares, que facilitam a sua regulação num ambiente menos controlado.

A zona 3, num espaço contíguo na bancada, possibilita o primeiro momento em que o utente da INZONE assiste ao jogo conjuntamente com os outros adeptos, mas é mantida a possibilidade de regressar às zonas anteriores sempre que necessário.

A INZONE é um projecto em parceria com a Escola de Saúde do Politécnico do Porto e, de acordo com o FC Porto, "será um excelente exemplo de como o futebol deve ser um promotor de inclusão, cumprindo assim o desígnio de não deixar que o futebol fique fora do alcance de ninguém".