Forças israelitas começam operação no hospital Nasser, em Khan Younis

Exército diz que haverá corpos de reféns no hospital. Pelo menos uma pessoa morreu na operação de evacuação do local, segundo a Al Jazeera.

Forças especiais israelitas entraram esta quinta-feira no Hospital Nasser, em Khan Younis, segundo fontes israelitas e palestinianas.

“Vamos conduzir operações de resgate — como fizemos no passado — onde segundo as nossas informações poderão estar corpos de reféns”, disse o Exército num comunicado citado pela agência Reuters. Em Novembro, o Exército recuperou dois corpos de reféns perto do hospital Al-Shifa, na Cidade de Gaza.

Recentemente as autoridades israelitas avaliaram que entre os então estimados cerca de 130 reféns ainda na Faixa de Gaza (dois foram resgatados numa operação em Rafah), pelo menos 32 morreram e 20 outros poderão também já não estar vivos.

Do lado palestiniano, o jornalista da Al Jazeera Hani Mahmoud relatou que um paciente do hospital Nasser morreu vítima de um tiro disparado pelas forças israelitas, e que seis outras pessoas ficaram feridas durante a evacuação do local, ordenada por Israel.

“Esta é a maior unidade de saúde do Sul de Gaza, e está totalmente inoperacional”, disse Mahmoud. A operação de saída de todas as pessoas do hospital fez-se em grupos de cinco pessoas que passaram por controlos militares israelitas, contou.