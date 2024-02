Em família, com Harry Potter, Anne Frank e outras formas de mundo

CINECONCERTOS

Harry Potter e os Talismãs da Morte - Parte 1 em Concerto

17 de Fevereiro

A Orquestra Filarmonia das Beiras volta ao universo mágico de J.K. Rowling, desta vez com a primeira parte do sétimo capítulo da saga cinematográfica no ecrã e nas partituras. Em palco estão mais de 90 músicos, que interpretam ao vivo a banda sonora composta por Alexandre Desplat, enquanto o filme de David Yates é projectado numa tela gigante.

Para maiores de 12 anos, a viagem está marcada para sábado, às 20h30, na Meo Arena (Lisboa). Os bilhetes vão de 31€ a 102€.

Vejam Bem

17 de Fevereiro

Na Casa da Música do Porto, à boleia do ciclo Invicta.Música.Filmes, vão à tela quatro animações.

Criadas por crianças e jovens na Anilupa - Centro Lúdico da Imagem Animada e musicadas ao vivo por Beatriz Rola, Jorge Queijo, Óscar Rodrigues e Ricardo Vieira, numa produção da Digitópia, apostam na ideia de “olhar para o passado, presente e futuro do 25 de Abril”. Tudo com o fulgor da música a acompanhar as imagens e a evocar os 50 anos da Revolução dos Cravos. Sábado, às 16h, com bilhetes a 8€.

TEATRO

Shapes

11 a 25 de Fevereiro

“E se tudo à tua volta ganhasse vida?” É esta a premissa da performance de teatro-dança que a companhia polaca Living Space Theatre traz a Portugal. No centro da narrativa estão duas criaturas abstractas, que vivem em diferentes formas e cores e que se movimentam com o propósito de “viver como nós”.

Um convite à imaginação de crianças e adultos, para ver no Teatro Municipal Amélia Rey Colaço, em Algés, aos domingos, às 11h. A entrada custa 9€. Informações e reservas em 919 714 919 ou cda.reservas@gmail.com.

Foto Shapes DR

Pequenos Mundos

18 de Fevereiro

De Joclécio Azevedo e Teresa Prima, uma peça que funciona como um pequeno jogo: um livro aberto configura e apresenta ambientes, gerando diversas variações de estímulos cognitivos. Apontada a crianças até aos três anos, revela-se no Teatro Aveirense (Aveiro), domingo, às 11h e às 16h (3€).

Anne Frank - O Musical

18 de Fevereiro

A Plateia d’Emoções lança-se à história da jovem judia que começou a escrever um diário onde registou os anos em que viveu escondida num anexo durante a ocupação nazi.

Com a narrativa recriada ao longo dos anos em palcos diversos, estreia-se agora este musical, numa versão original portuguesa, que leva a palco 16 actores “para contar – e cantar – os últimos dias da autora do diário mais famoso do mundo”. Uma “abordagem singular” à obra que acabou por ser um “hino à amizade, ao amor, à família e à esperança de cada dia”, que traz assinatura de Hélder Reis (texto), Fernando Tavares (encenação) e André Ramos (música).

A primeira apresentação é no Coliseu Porto Ageas, domingo, às 17h30 (16€ a 18€).

CIRCO

Nuit - Peça Curta para Três Malabaristas

17 e 18 de Fevereiro

De França para Portugal, o Collectif Petit Travers abre as portas do seu mundo paralelo, onde ocorre “uma sucessão vertiginosa de acontecimentos” que mal dá tempo para tomar fôlego.

Um turbilhão que começa com três personagens num espaço escuro e fechado, à noite, habitado por “pequenos ruídos, vindos de todo o lado”, explicam. Em ambiente intimista, com “a magia, o malabarismo e a luz das velas” a calibrar a história, há acções em cadeia e efeitos inesperados.

Um espectáculo de circo contemporâneo para ver sábado e domingo, respectivamente às 21h e às 16h, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada. A entrada custa 15€.

Foto Nuit - Peça Curta para Três Malabaristas Michel Cavalca

DANÇA

O Fio da Macaquinha

18 de Fevereiro

Os fios que ligam as pessoas e que as fazem sentir-se próximas umas das outras inspiram este espectáculo da Companhia de Dança de Almada. Como ponto de partida está a história das crianças que, de um dia para o outro, são forçadas a brincar em casa porque os sítios de brincadeira fecharam (a ligação ao mundo pandémico que experienciámos não será pura coincidência).

Com encenação de Ana Lázaro e coreografia de Inês Pedruco, é apresentado no Cineteatro Municipal João Mota, em Sesimbra, domingo, às 16h, com bilhetes a 2,50€.

MÚSICA

Raízes da Liberdade

18 de Fevereiro

Depois de Leiria, é a vez de Coimbra receber o concerto que traz as pautas ligadas à terra. Servido pela Musicalmente e abrilhantado pelo convidado Gil Gonçalves (tuba), tem como missão plantar a semente dos sons nos bebés.

Domingo, às 10h e 11h30, no Convento de São Francisco, por 4€ (bilhete-família a 10€).

OFICINAS

Afinal, O Que É Arquitectura?

17 de Fevereiro

Na Garagem Sul do Museu de Arte Contemporânea MAC/CCB (Lisboa), Thais Bressiani orienta uma oficina que convida as famílias a olhar para o mundo e a relacionar-se com a arquitectura que faz parte das nossas vidas.

Uma actividade em forma de jogo que está integrada no programa paralelo da exposição Habitar Lisboa, um raio-x à cidade com modelos tridimensionais construídos a partir de estatísticas (e não da topografia).

Este sábado (e também a 9 de Março), às 15h, para crianças dos seis aos 12 anos. A participação tem um custo de 8€ (criança + adulto), sendo aconselhada a reserva em servico.educativo.museu@ccb.pt.

Segredos da Ria

17 de Fevereiro

Um workshop que começa com o desafio de colocar a mão dentro de caixas e tentar perceber o que lá está dentro apenas com o toque. Depois vêm as explicações, da origem dos materiais ao seu uso e funções, partilhando-se assim os segredos da ria de Aveiro.

Dirigido a famílias, acontece no Ecomuseu Marinha da Troncalhada, sábado, das 15h às 16h. A participação custa 1€ e requer inscrição prévia em museusdeaveiro@cm-aveiro.pt, 234 406 300 ou 234 423 297.