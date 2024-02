Agostinho Antunes quer acelerar o conhecimento dos genes de 1,8 milhões de espécies

Investigador da Universidade do Porto participa em consórcio internacional para identificar os genomas de todas estas espécies até ao final da década. Agora, vai duplicar a rapidez do processo.

Os pormenores sobre as espécies que habitam o planeta Terra são essenciais para conservá-las, mas também para as conhecer – e, em certa medida, para conhecer os próprios humanos. Agostinho Antunes é um dos investigadores que, desde 2018, participa na missão de decifrar os pormenores genómicos de 1,8 milhões de espécies eucariotas (um grupo de organismos com núcleo nas suas células e que inclui todas as plantas, animais e alguns organismos unicelulares, como os fungos). O processo deste Projecto do Biogenoma da Terra é longo, mas agora a automatização tomou as rédeas: há uma ferramenta que vai “montar” os genomas com maior ritmo e duplicar a rapidez do processo.