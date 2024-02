Debate entre Montenegro e Rui Rocha passa de sexta-feira para domingo

O debate entre o líder da Aliança Democrática (AD), Luís Montenegro, e o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, que estava previsto para esta sexta-feira, foi adiado para domingo. A alteração está relacionada com o cancelamento da agenda de Montenegro por motivos pessoais e foi concertada com a SIC, confirmou o PÚBLICO junto de fonte oficial do PSD.

Esta manhã, a AD anunciou o cancelamento da agenda de Montenegro desta quarta e quinta-feira “por motivos pessoais” (a morte de um familiar próximo). Agora, há mais um dia em que a agenda do líder social-democrata foi cancelada: sexta-feira. O debate com Rui Rocha, na SIC, passa a realizar-se no domingo, no mesmo canal, às 20h45. Na CNN mantém-se, às 22h00, o frente-a-frente entre Mariana Mortágua, do BE, e Inês Sousa Real, do PAN.

O líder da AD mantém o duelo com Rui Tavares, deputado do Livre, no sábado à noite, e com o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, na próxima segunda-feira à noite. Este frente-a-frente encerra os debates bilaterais para as legislativas, que se iniciaram a 5 de Fevereiro. Só dia 23, na RTP1, se vão sentar à mesma mesa todos os líderes partidários com assento parlamentar.

Esta quarta-feira, Montenegro tinha previsto estar em Viana do Castelo. Amanhã, deveria estar num almoço-debate na Confederação do Turismo de Portugal, que terá de ser agendado para outro dia.