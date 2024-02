O teu amigo desapareceu, quando começou a namorar? É mais comum do que pensas

Um teste aos teus conhecimentos sobre relações. Sabes o que é a “doença do namorado”?

Acontece quando:

O teu namorado fica com covid-19. Tu ficas doente, porque apanhaste covid-19 do teu namorado. Sentes-te mal por causa do teu namorado. Começas um novo romance e desapareces do teu grupo de amigos.

Se respondeste 4, então provavelmente perdeste um amigo — pelo menos temporariamente — devido à “doença do namorado”. Ou talvez tu própria tenhas ficado “doente”.

É assim que acontece. O teu amigo começa a namorar com alguém novo e, de repente, fica obcecado. Desmarca-se de planos, falta a eventos de grupo e, de um modo geral, desaparece da face da Terra em favor do novo namorado. Depois, alguns meses mais tarde, está de volta, com ou sem o parceiro a reboque.

A tiktoker e podcaster Tinx é a responsável pelo termo “boyfriend sickness” (“doença do namorado”) para descrever este fenómeno particular, embora afecte pessoas de todos os géneros e orientações sexuais. A “doença do namorado” atinge-nos a todos, observa ela. “Também já fui a rapariga que abandonou os amigos”, confessa ela no seu vídeo.

Chanakya Ramdev, um empresário de 32 anos que vive em Ontário, diz que se lembra de ter sido vítima da “doença do namorado” quando começou a namorar com a sua primeira namorada a sério. “Pensava que ela era perfeita e espantosa e queria passar todo o meu tempo com ela”, disse. E foi o que ele fez. Até que um dia, a fazer scroll no Instagram, percebeu que tinha abandonado o resto do seu grupo social.

“Quando estamos no calor do momento, não nos apercebemos”, disse ele. “Mas quando olhamos para trás, pensamos: ‘Que raio estás a fazer?’”

Embora a “doença do namorado” seja certamente irritante se fores o amigo que está a perder um amigo, na verdade é uma fase normal e até saudável do início da relação, dizem os especialistas. E a boa notícia é que, na maioria das vezes, é temporária.

Porque é que negligenciamos antigas ligações em prol de outras mais recentes?

Quando se inicia uma nova relação romântica, activa-se o sistema de vinculação do cérebro, afirma Amir Levine, professor associado de Psiquiatria na Universidade de Colúmbia. Os nossos estilos de vinculação — seguro, evasivo ou ansioso — formam-se na infância. Embora as nossas amizades sejam importantes, quando estamos numa relação romântica, o nosso cérebro faz horas extraordinárias para criar laços com o nosso novo parceiro.

“Os seres humanos têm nuances, mas na maioria das vezes há uma pessoa no topo da hierarquia”, refere Levine, co-autor de Attached. “Se algo de mau acontecer, há uma pessoa a quem vais ligar. É o teu mecanismo de segurança.”

Isto significa que, quando se conhece um potencial parceiro, diz Levine, é preciso pegar num estranho e criar com ele uma ligação suficientemente segura para que ele suba ao topo do nosso sistema de ligação e se torne o nosso porto seguro. “É preciso uma grande quantidade de confusão e de reconfiguração dos circuitos neuronais para tornar esse completo estranho uma pessoa importante”, afirma Levine.

Este processo, diz Levine, exige que duas pessoas passem muito tempo sozinhas juntas, como ir a encontros, olhar nos olhos uma da outra e, de um modo geral, estar perto uma da outra. Isto activa o sistema de recompensa do cérebro, tornando incrivelmente gratificante estar na presença do novo parceiro e angustiante estar longe.

Este processo pode demorar alguns meses. Mas assim que tiverem tido tempo suficiente para criar laços, para se ligarem de forma segura e saberem que o seu parceiro não vai desaparecer se for beber um copo com os amigos uma noite, poderão voltar a explorar confortavelmente as outras relações.

Levine observou que os casais têm tendência para querer partilhar os seus círculos sociais quando se ligam um ao outro. “A fase seguinte da ligação é: ‘Quero que conheças os meus amigos e a minha família’”, disse.

As hormonas podem ter um papel importante

A oxitocina, uma hormona produzida no hipotálamo e enviada para a corrente sanguínea através da glândula pituitária, foi apelidada de “hormona do amor” ou “hormona do carinho”, graças ao seu papel na ligação social.

A oxitocina, que é libertada durante o trabalho de parto e a amamentação, desempenha um papel importante na facilitação da ligação entre a mãe e a sua descendência. A ligação entre a oxitocina e o amor romântico é menos clara, mas os especialistas acreditam que a hormona também está envolvida na ligação entre dois novos parceiros românticos. Quando o cérebro considera importante um novo interesse romântico, a oxitocina pode aguçar certos estímulos relacionados com essa pessoa e relegar outros para segundo plano.

“Todos nós já tivemos a experiência de entrar numa sala ou de olhar para uma multidão e ver certos rostos a aparecer, pessoas que conhecemos ou pessoas que nos interessam”, disse Froemke. “É provável que outros tipos de neurónios, pelo menos a oxitocina, sejam responsáveis pela formação de laços intensos, quando começamos a passar tempo com alguém.”

Claro que a consequência de o cérebro se concentrar mais num novo parceiro e menos em tudo o resto é que podes passar menos tempo com os teus amigos, estudos, trabalho e outras obrigações, pelo menos até as hormonas assentarem. “Os cérebros são realmente bons a privilegiar certas pessoas ou características de coisas que são importantes no momento”, disse Froemke.

E os outros?

Muitas pessoas em novos relacionamentos caem no que é conhecido como uma “fase de limerência”, que é uma profunda paixão e “preocupação completa” com a outra pessoa, diz Charlotte Fox Weber, psicoterapeuta. “Pode permear grande parte da vida, especialmente se fores do tipo obsessivo e tiveres uma mentalidade em que pensas que o amor conquista tudo.”

Weber salienta que a experiência pode ser dolorosa para os amigos que foram abandonados. Weber sublinha ainda que, embora o amor romântico seja maravilhoso, é essencial lembrar-se de que as amizades também são importantes e precisam de ser alimentadas, mesmo quando se está no auge de um novo amor. “As amizades são uma parte muito importante da saúde mental, do bem-estar e da identidade”, afirmou.

Também é de salientar que, embora uma certa quantidade de tempo entre casal seja saudável e normal, se realmente não vês ou ouves falar no teu amigo recém-emparelhado há meses, isso pode ser um problema.

Se achares que o novo namorado está a tentar isolá-lo da família e dos amigos, “isso pode significar que está a começar a entrar numa relação insegura, pouco saudável ou mesmo abusiva”, afirma Levine.

Para algumas pessoas, a natureza abrangente de uma nova relação pode fazê-las perceber que anteriormente estavam a apoiar-se em padrões sociais pouco saudáveis. Danny Groner, um residente de Nova Iorque de 40 anos que trabalha em marketing, diz que conhecer a actual mulher aos 20 anos o ajudou a ganhar maturidade, apesar de ter alterado as suas amizades.

“Eu tinha 27 anos quando conheci a minha mulher, que era uma adulta totalmente funcional”, disse. O facto de ter conhecido a mulher tornou-o mais consciente de que algumas das suas manias, como querer ser o centro das atenções para arrancar gargalhadas dos amigos, careciam de maturidade. “Apercebi-me que precisava de atingir o meu potencial e tornar-me um adulto mais rapidamente”, disse.

Deixou de lado o número de comédia e concentrou-se na relação. Quando regressou ao antigo grupo de amigos, as coisas tinham mudado. “Alguns dos meus amigos gostavam do artista e sentiam falta dessa versão”, disse. “Mas eu não.”

Dito isto, muitas pessoas são capazes de voltar a juntar-se aos seus grupos de amigos depois de recuperarem da “doença do namorado”.

Quando Ramdev finalmente voltou ao grupo de amigos após o seu momento “heureca” no Instagram, foi acolhido com “alguns comentários sarcásticos”. “Mas sinto que foram bem merecidos, porque os meus amigos diziam: ‘Onde estiveste este tempo todo?’”

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post