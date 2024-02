Nicolas Sarkozy condenado a seis meses de pena de prisão efectiva

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi considerado culpado na quarta-feira por um tribunal de recurso de Paris por financiamento ilegal de campanha mas eleições de 2012 – quando foi vencido por por François Hollande –, confirmando uma decisão anterior de um tribunal inferior. Torna-se, assim, o Primeiro presidente da França após a Segunda Guerra Mundial a ser condenado a prisão, segundo o Le Monde.

Um tribunal de primeira instância tinha condenado Sarkozy a um ano de prisão no processo, mas o tribunal de recurso decidiu que Sarkozy só deveria cumprir seis meses de prisão efectiva, com outros seis de pensa suspensa. Embora mais leve do que a sentença original, a decisão de quarta-feira é ainda mais severa do que a pena suspensa de um ano que os procuradores tinham pedido, explica o diário francês.

No chamado caso Bygmalion, Sarkozy foi condenado a um ano de prisão em 2021, sob a acusação de que o seu partido, a União para um Movimento Popular (UMP), trabalhou com uma empresa de relações públicas para esconder o verdadeiro custo da sua candidatura à reeleição em 2012. A França impõe limites rigorosos às despesas de campanha. O antigo presidente negou sempre as acusações de que o partido teria trabalhado com a empresa de relações públicas para esconder o verdadeiro custo da sua campanha, marcada por eventos luxuosos.

Durante uma audiência, Sarkozy culpou alguns membros da sua equipa de campanha: “Não escolhi nenhum fornecedor, não assinei nenhuma cotação, nenhuma factura”, disse ao tribunal. Os procuradores alegam que a empresa facturou a UMP em vez da campanha. Acusam também Sarkozy de ter gasto 42,8 milhões de euros na campanha de 2012, quase o dobro do valor permitido.

"A decisão de hoje é altamente questionável, por isso vamos recorrer para a Cour de Cassation - a mais elevada instância judicial francesa", disse o seu advogado Vincent Desry citado pela Reuters, reiterando a inocência de Sarkozy. A Cour de Cassation é o mais alto tribunal do país e as suas decisões centram-se normalmente na aplicação correcta da lei e não nos factos do caso. Os processos no tribunal podem demorar anos. Sarkozy esteve no tribunal na quarta-feira para ouvir o veredicto, mas saiu sem se pronunciar perante os jornalistas que o aguardavam, detalha a mesma agência.

Presidente entre 2007 e 2012, Sarkozy continua a ser uma figura influente entre os conservadores e mantém relações amistosas com o Presidente Emmanuel Macron - apesar de uma série de julgamentos e investigações ligadas a várias questões legais em torno das finanças da sua campanha.

Desde o seu único mandato, entre 2007 e 2012, Sarkozy tem enfrentado uma série de problemas jurídicos. Foi já acusado de corrupção, suborno, tráfico de influências e infracções ao financiamento de campanhas eleitorais.