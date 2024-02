Feliz dia dos amigos coloridos

Pesquisei, pesquisei… mas não encontrei nenhuma data oficialmente reconhecida para celebrar o dia dos amigos coloridos, talvez porque a condição de amigo colorido também integre uma das facetas do amor que é celebrado hoje, no Dia dos Namorados.

É que, na realidade, e embora não esteja munida de uma sondagem ou estudo que o comprove, arrisco a dizer, que o dia 14 de fevereiro será mais dia dos amigos coloridos, tendo em conta que, serão em maior número os casais de amigos coloridos que celebrarão com sexo, a amizade que os une, do que propriamente os namorados, cuja data é propícia a desentendimentos ou a jantares forçados e entediados.

Já sabemos, à semelhança da passagem de ano, ou do nosso dia de anos, que somos imbuídos de um espírito depressivo, acabando tristes e stressados, por saber que as atenções estão viradas para nós, os casais de namorados, que nesse dia têm de fazer algo especial. É o ursinho vermelho e feioso a gritar ‘Te Amo’, a foleira almofada de cetim branca, bordada com ‘adoro-te’, o jantar de “mores”, que pode descambar numa amarga discussão por algo ridículo, são as juras de amor eterno nas redes sociais, normalmente com o perfil dela e só dela, inundado com fotografias dos dois...

A este propósito, tenho uma amiga que costuma dizer que quando vê um casal a publicar muitas fotografias juntos, legendadas em caps lock com "amo-te muito", a coisa vai negra lá por casa e não tarda que vá cada um para o seu lado. Muitos casais têm namoros assumidos, que mais não são do que amizades coloridas, sujeitando, por vezes, a parceira ou parceiro a situações de vidas duplas, onde um dos membros do casal, ainda não percebeu o que significa assumir o compromisso de fidelidade. Também há o caso dos amigos coloridos, que se comportam há anos como namorados, mas continuam a rejeitar a catalogação oficial.

No panorama mediático, vemos muitas celebridades, principalmente mulheres, óbvio, serem acusadas de trocar de namorado, constantemente, quando no fundo, só fazem o mesmo que o comum dos mortais, vão tendo amigos coloridos. E que mal há nisso? Aliás, deixo um desafio: num mundo onde todos se sentem legitimados a questionar tudo e mais alguma coisa, quando vos perguntarem se quem vos acompanha é o vosso namorado, digam que é um amigo colorido. A cara da pessoa que receber essa resposta, pode, porventura, transparecer tacanhez, estranheza, mas insistam, sim, é um amigo colorido, estamos quando calha, não nos chateamos, não exigimos mais do que podemos dar e receber, e sobretudo não há termos de comparações, porque quem está numa relação de amizade colorida, não espera conhecer os pais dele ao terceiro encontro ou ver publicada uma fotografia com juras de amor no Instagram.

No fundo, este amigo colorido é somente responsável por não estar aqui a infernizar-te a vida no trabalho, à semelhança de ti e do teu companheiro de uma vida, que não têm sexo há meses, porque respondeste mal à mãe dele. É melhor ter um amigo colorido do que ter um namorado que é um amigo da onça ou amigo do alheio, ou mesmo um amigo oculto.

Acredita-se que o termo tenha começado a ser utilizado nas décadas de 70, 80 do século passado, associado aos movimentos feministas, que proclamavam a liberdade sexual. Mas, popularizou-se em 1995, quando Alanis Morissette apresentava a faixa “Head Over Feet” cantando: “You’re my best friend / Best friend with benefits", no premiado álbum Jagged Little Pill. De acordo com o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, amigo colorido é uma expressão que identifica a pessoa com quem se tem relacionamento afetivo e sexual sem compromisso assumido.

Mas, muitas vezes, estas uniões têm mais de amizade do que sexo. "O que estás a fazer? Já estás na cama? Não queres ir dar uma volta?" Já sabemos que ninguém com intenções de casar, envia uma pergunta nestes moldes para a eleita, muito menos depois da meia-noite, onde depois de algumas cervejas se toma coragem para o que a luz do dia dificulta. Mas ainda assim, um bom amigo colorido, pode enviar essa mensagem com o intuito de: "preciso de falar contigo, desabafar, tive um dia de merda."

O amor, acredito, está mesmo numa boa e sólida amizade e a sobrevalorização da faísca é algo que vamos perdendo com a idade, ao compreender que mais do que os míticos orgasmos múltiplos, queremos é mesmo alguém que nos torne a vida mais leve e que esteja sempre lá para nós, ou como resume o poeta ucraniano Ilya Kaminsky:

Soaping together

is sacred to us.

Washing each other’s shoulders.

You can fuck

anyone – but with whom can you sit

in water?

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990