Vamos ter mais três praias na costa (em Ovar) e mais três fluviais

Praia de Santa Marinha, Praia Velha dos Pescadores e Furadouro Sul. Tudo indica que a costa portuguesa irá ganhar três praias — só faltam algumas questões processuais — e todas elas se situam em Ovar, cujas praias oficiais há muito que não chegam para as encomendas.

Ao todo, serão seis as novas praias portuguesas que a partir da nova época balnear estarão disponíveis com assistência a banhistas, casas de banho, acessos e outros apoios, como avançou o JN esta quarta-feira e a Fugas confirmou, a partir da Proposta de Lista de Águas Balneares (costeira, de transição e interiores). A proposta esteve em procedimento de consulta pública pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) durante um mês (entre os dias 5 de Janeiro e 5 de Fevereiro), no âmbito da legislação em vigor.

Identificadas anualmente, desta vez deverão estar em funcionamento 506 praias com nadadores-salvadores entre Maio e Outubro, das quais 351 estão no Litoral e 155 no Interior.

Assim, na zona costeira são três as novidades e todas elas na zona de Ovar: Praia de Santa Marinha, Praia Velha dos Pescadores e Furadouro Sul. Situam-se no troço que vai de Ovar à Marinha Grande e acompanham o maior apetite dos banhistas por zonas que não eram tão habituais, ora pela tranquilidade destas praias em relação, por exemplo, à grande afluência da Praia de Esmoriz, ora pela erosão costeira em algumas zonas tradicionais em oposição à criação de outros pontos onde a areia se acumulou nas últimas décadas.

Por parte da Câmara Municipal de Ovar, e segundo a Fugas conseguiu apurar, começou a crescer a preocupação nas questões de vigilância e de segurança dos banhistas, bem como na preservação da biodiversidade destas zonas, agora mais frequentadas. Mesmo sabendo que não são zonas oficiais, o município já tinha colocado nadadores-salvadores nas três praias, sendo este procedimento da APA um primeiro passo legal para oficializar as praias em questão e portanto para dar aos municípios meios para intervirem ao nível por exemplo das infra-estruturas.

Afastadas da costa, poderão ser oficializadas novas praias fluviais em Folques, a cerca de cinco quilómetros da vila de Arganil, Oriol (na barragem do Alvito, Portel) e na Barrinha da Praia de Mira.

Todas estas novas praias seis dependem ainda de parecer favorável das autoridades de saúde relativamente à qualidade de água, requisito essencial à sua integração na lista de praias com assistência a banhistas. Mais perto da época balnear será definido um plano de assistência a banhistas, com nadadores-salvadores, que terá de ser aprovado pela Autoridade Marítima Nacional.