Quinta na TV: do Antigo Egipto às cidades do futuro, com Staples e Ozu

Também é dia de reencontrar Prós e Vígaros e ver a bola rolar – no relvado da Liga Europa e na areia do mundial de futebol de praia.

CINEMA

127 Horas

Nos Studios, 15h

A história de sobrevivência do montanhista norte-americano Aron Ralston que, em 2003, enquanto escalava no Utah, ficou preso numa ravina com o braço esmagado sob uma rocha. Durante 127 longas horas, num lugar deserto e isolado, passou em revista toda a sua vida evocando amigos, relações amorosas e familiares em mensagens de despedida gravadas com a câmara que trazia consigo.

Realizado por Danny Boyle e baseado no livro de Ralston Between a Rock and a Hard Place, o filme foi nomeado para seis Óscares, incluindo melhor filme, actor (James Franco) e argumento adaptado.

A Rapariga Apanhada na Teia de Aranha

Hollywood, 21h30

Após os eventos relatados na trilogia Millennium, o jornalista Mikael Blomkvist e a hacker Lisbeth Salander vêem-se envolvidos numa teia de corrupção e espionagem que vai colocar as suas vidas novamente em perigo. Com Sverrir Gudnason e Claire Foy como protagonistas, este thriller do uruguaio Fede Álvarez adapta ao cinema o romance homónimo de David Lagercrantz, quarto livro da série Millennium.

Decisão de Partir

TVCine Edition, 23h10

Thriller romântico do sul-coreano Park Chan-wook – prémio de melhor realização em Cannes – sobre um detective destacado para o caso de um alpinista encontrado morto no fundo de uma encosta. A viúva torna-se a principal suspeita. E o detective começa a sentir-se atraído por ela.

Colecção Ozu

Filmin, streaming

São sete os clássicos de Yasujirō Ozu (1903-1963), um dos maiores realizadores japoneses, que chegam agora à Filmin. São eles: História de um Proprietário Rural (1947), Primavera Tardia (1949), Viagem a Tóquio (1953), Crepúsculo em Tóquio (1957), A Flor do Equinócio (1958), Bom Dia (1959) e O Fim do Outono (1960).

SÉRIES

Prós e Vígaros

RTP2, 22h01

Regressa para a segunda temporada o casal de vigaristas que se tinha “reformado” – o que, neste caso, equivale a levar uma vida normal como família suburbana – mas voltou à acção criminosa para um golpe que, supostamente, seria o derradeiro. Acontece que as dívidas e a falta de poupanças para a reforma vão levá-los a planear um novo golpe, desta vez na multimilionária indústria da beleza.

Criada por Thor Bjørn Krebs e Mikkel Serup, a série alemã é protagonizada por Lars Ranthe e Lene Maria Christensen. Os oito episódios vão para o ar de segunda a sexta.

The Vince Staples Show

Netflix, streaming

Estreia. O rapper norte-americano Vince Staples é o criador e protagonista desta série cómica que ficciona, hiperboliza ou surrealiza situações da sua vida enquanto estrela “mais ou menos famosa, mais ou menos rica, mais ou menos criminosa”, nas palavras da Netflix. A produção executiva conta com Kenya Barris, responsável pela multipremiada Black-ish.

DOCUMENTÁRIOS

Nefertiti: Os Salteadores do Túmulo Perdido

História, 22h15

Rainha de beleza e poder lendários, Nefertiti fascina também por estar no centro de um dos maiores mistérios da egiptologia: a localização do seu túmulo. Este documentário investiga o enigma e testa a hipótese de estar sepultada numa câmara funerária oculta na tumba de Tutankhamon, recorrendo a dados científicos, tecnologias avançadas e análises de peritos.

A Cidade Activa

RTP2, 22h51

Verónica Orrico e Sergio Sanus Vidal inspiram-se no pensamento do economista Edward Glaeser – em particular, no livro O Triunfo da Cidade – para reflectirem sobre os desafios futuros da vida urbana, tendo em conta a tendência para o aumento da concentração das populações nas grandes cidades.

DESPORTO

Futebol de Praia: EUA x Itália

RTP Play, 11h30

A plataforma de streaming da RTP sintoniza-se no Campeonato do Mundo de Futebol de Praia – que se realiza no Dubai, até 25 de Fevereiro – com a transmissão em directo de todos os jogos, a começar pelo embate entre EUA e Itália.

Portugal entra em campo amanhã, às 13h, frente à equipa mexicana, num jogo que será emitido também pela RTP1 – tal como todos os outros da selecção lusa. A brigada liderada por Mário Narciso disputa o Grupo D com o México, o Brasil (encontro marcado para domingo, às 17h) e Omã (dia 20, às 13h).

Futebol: Benfica x Toulouse

SIC, 19h50

Directo. No Estádio da Luz, joga-se a primeira mão do play-off da Liga Europa entre as “águias” e o Toulouse, vencedor da Taça de França. Voltarão a defrontar-se na casa do clube francês daqui a uma semana.