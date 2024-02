Arquitecta Mariana Pestana é nova curadora-chefe do centro de arquitectura do MAC/CCB

A arquitecta, curadora e investigadora Mariana Pestana é a nova curadora-chefe do Centro de Arquitectura do novo Museu de Arte Contemporânea do Centro Cultural de Belém (MAC/CCB), em Lisboa, anunciou esta quarta-feira a Fundação CCB.

Licenciada em arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto e doutorada em design arquitectónico pela Bartlett School of Architecture, em Londres, Pestana foi seleccionada através de um concurso aberto em Junho de 2023, ao qual concorreram 25 pessoas. Entra em funções a 1 de Março.

O processo de selecção, conduzido pelo conselho de administração do CCB, "optou pelo projecto apresentado pela arquitecta Mariana Pestana, que se distinguiu pela qualidade e inovação da proposta curatorial e de programação no campo da arquitectura", segundo um comunicado da entidade. "Fruto da sua experiência nacional e internacional, Mariana Pestana propôs uma abordagem de carácter arrojado que materializa a relação da arquitectura com outros campos do saber e das práticas artísticas, trazendo para o debate público diferentes temáticas da actualidade que, assim, concretizam a ideia de 'chão comum' que tem vindo a ser trabalhada no CCB", acrescenta-se no mesmo texto.

Mariana Pestana trabalhou como curadora no Departamento de Arquitectura, Design e Digital do Museu Vitória e Alberto, importante instituição londrina. Também "leccionou na Central Saint Martins e no Chelsea College of Arts, entre outras universidades no Reino Unido, nos Países Baixos e em Portugal", como refere a Fundação CCB.

"O seu trabalho autoral foi exposto na Bienal de Arquitectura de Veneza" por duas vezes. Em 2014, integrou o lote de arquitectos e ateliers que ocuparam o Pavilhão de Portugal. Seis anos mais tarde, foi no Pavilhão do Reino Unido que expôs. A portuguesa foi a curadora da quinta Bienal de Design de Istambul, decorrida em 2020. "As suas reflexões críticas sobre os temas contemporâneos e questionamento dos futuros ficcionais são bastante intrigantes", disse a organização quando anunciou a sua escolha.

O concurso internacional para seleccionar também uma nova direcção artística para o MAC/CCB encontra-se "na fase final". Os resultados serão anunciados "muito em breve", indica o comunicado. Estão a ser avaliadas 39 candidaturas.