Depois do espectáculo na Super Bowl, Usher aproveitou a ida a Las Vegas para se casar

Usher, de 45 anos, aproveitou a ida a Las Vegas para se casar. Ainda antes da Super Bowl, onde foi o protagonista do espectáculo ao intervalo, o vencedor de um Grammy obteve a licença para poder dar o nó. E, no domingo, após a final que fez dos Kansas City Chiefs bicampeões, o cantor e a namorada, Jennifer Goicoechea, de 40 anos, rumaram a uma capela na cidade para oficializar a união.

De acordo com o Page Six, o produtor Bryan-Michael Cox apresentou o casal no jantar pós-espectáculo com “Parabéns aos recém-casados!” Mais tarde, um comunicado enviado à revista People confirmava o enlace: “Podemos confirmar que Usher e Jennifer Goicoechea deram o próximo passo no seu relacionamento e se casaram no domingo à noite em Las Vegas, cercados por amigos íntimos e familiares”, disse um representante do cantor. “Ambos estão ansiosos para continuar a criar os seus filhos juntos rodeados de amor e agradecem a todos os votos de felicidade.”

Usher e Jennifer iniciaram um relacionamento em 2019 e têm dois filhos: Sovereign Bo, nascida em 2020, e Sire Castrello, um menino que nasceu no ano seguinte. Usher já tinha dois filhos do anterior casamento, com Tameka Foster: Usher V e Naviyd Ely.

De acordo com a certidão de casamento, a cerimónia decorreu numa capela ao ar livre e a mãe do cantor, Jonetta Patton, foi a testemunha escolhida. Entre os convidados, marcaram presença celebridades como Scooter Braun, Queen Latifah, Fabolous, Jermaine Dupri, Janelle Monáe, Corey Gamble, L.A. Reid e Tim Cook.