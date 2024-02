Dos palhaços aos ETs, nem a chuva impediu os foliões de sair à rua este Carnaval

Cumpriu-se a tradição: mesmo fintados pela chuva de Inverno, que substituiu a meteorologia estival nos últimos dias, os foliões não se escusaram de sair à rua para celebrar o Carnaval. Houve palhaços e extraterrestres, professores e soldados de Abril, o Papa Francisco e bonecos insufláveis.

Os temas da actualidade não escaparam aos organizadores dos maiores desfiles de carnaval. De Loulé à Madeira, passando por Torres Vedras, fez-se sátiras com a Operações Pretoriano, com um macaco equipado com as cores do Futebol Clube do Porto; e até com o Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Ficou em casa para escapar à chuva e aproveitou para descansar? Explore a fotogaleria para ver como se fez o Carnaval nas ruas portuguesas.