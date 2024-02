MP sem indícios para implicar Adelino Caldeira na Operação Pretoriano

O Ministério Público (MP) reconhece não ter ainda indícios que permitam sustentar a tese de que Adelino Caldeira, administrador da SAD portista, orquestrou o clima de coacção de violência vivido na assembleia geral (AG) de 13 de Novembro. A reunião que serviria para votar uma revisão estatutária foi marcada por agressões entre sócios do clube, tendo dado início à Operação Pretoriano, que culminou na detenção de Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, de dois funcionários do clube e vários outros membros com ligação à claque portista. Esta informação consta do despacho de instrução a que o PÚBLICO teve acesso.

