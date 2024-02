Atacado nos debates, Pedro Nuno foi ao Entroncamento mostrar construção de habitação pública

Líder do PS recusa comentar proposta do Chega de conceder direito à greve e à militância partidária e pede que não se dê centralidade ao partido de André Ventura, que “só quer dividir” o povo.

São 40 habitações públicas no Bairro Vila Verde, no Entroncamento, 24 delas já concluídas e a ser entregues em Março para arrendamento a valores mensais entre os 294 e os 350 euros. Receberam, na manhã desta segunda-feira, a visita do líder do PS, Pedro Nuno Santos, que as escolheu para mostrar, aos que nos debates televisivos o têm insistentemente acusado de não fazer nada (ou muito pouco) para resolver o problema da falta de oferta habitacional, que há realmente obra a avançar.

O bairro, que pertencia à CP, estava devoluto há 20 anos. "Há um país em obra, a fazer e a reconstruir, que está a construir casas para a população e era isso que queria mostrar: que há um trabalho que está a começar a dar frutos e que é preciso intensificar", admitiu Pedro Nuno Santos aos jornalistas. Que insistiu que foi o Governo PS que lançou os programas de habitação pública, uma diferença em relação ao PSD, que fala apenas em habitação - presumindo-se que se trata dos privados a dinamizar o mercado.

Nas críticas ao PSD, realçou que no Entroncamento "há um projecto de cem habitações que foi chumbado pela direita duas vezes. Isso mostra bem o compromisso da direita com a habitação: nós queremos construir casas, reabilitar; e a direita, quanto tem oportunidade de apoiar, trava [as propostas]."

Pedro Nuno Santos vincou a forma como os socialistas vêm a questão da habitação: o Governo desenha as políticas, a administração central financia e as autarquias identificam as necessidades da população e executam os projectos. O objectivo é ter "rendas que são claramente acessíveis, muito abaixo das praticadas no mercado, por metade ou um terço do valor".

"O trabalho está a acontecer e nós queremos intensificá-lo porque é a melhor forma de respondermos às necessidades da nossa população. Construir, reabilitar, aproveitar o património público: esse é o trabalho que estamos a fazer e que queremos intensificar. Não é a única resposta para a habitação que queremos dar, mas o alargamento do parque público é um instrumento muito importante para darmos resposta à necessidade" de casas acessíveis.

"Este é um dos caminhos; não existem balas de prata para resolver o problema da habitação", avisou Pedro Nuno.

Questionado sobre a proposta eleitoral do Chega de permitir o direito à greve e à filiação partidária à PSP e à GNR, o líder do PS não respondeu directamente, e defendeu que as forças de segurança "têm todo o direito a demonstrar a sua insatisfação" e que o Governo tem que "ir ao encontro das suas preocupações". Porém, vincou que "as forças de segurança devem estar concentradas na segurança do povo português. É isso que têm feito e devem continuar a fazer no futuro."

Perante insistências, defendeu que se deve apresentar "propostas realistas, realizáveis e boas e não ter sistematicamente a colocar na agenda [pública] a agenda do Chega, que é a do aproveitamento da insatisfação e transformá-la em ódio", que "não vai resolver os problemas e apenas quer dividir o povo português".