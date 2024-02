Sendo a dissolução um instrumento extraordinário (a “bomba atómica do sistema”), preocupa a sua banalização por parte de um Presidente que se aproxima do termo do mandato em queda de popularidade.

Marcelo Rebelo de Sousa é o Presidente que mais usou o poder de dissolução do Parlamento com viés sancionatório no seu segundo mandato, como o comprovam as crises de 2021 e de 2023.