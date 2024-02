Museu do Porto deve ficar sete anos na Alfândega à espera de casa definitiva

O Museu do Porto vai ter a sua casa temporária no edifício da Alfândega. Apesar de a Câmara Municipal do Porto (CMP) assinado um acordo para ficar com o Palácio de São João Novo, em Miragaia, com o Ministério a Cultura, o imóvel precisa de obras de requalificação e o processo deverá demorar sete anos.

Assim, a CMP vai avançar com o arrendamento de dois mil metros quadrados no primeiro andar do edifício da Alfândega para instalar provisoriamente o núcleo central do Museu do Porto. Para tal, vai pagar 12 mil euros (mais IVA) por mês ao longo de dois anos. Se nenhuma das partes o denunciar, o contrato renova-se automaticamente por períodos de um ano, lê-se na proposta de contrato que foi aprovada na reunião de executivo camarário desta segunda-feira, que não foi aberta ao público.

O contrato entra em vigor no início de Março e é assinado com a entidade que gere a Alfândega do Porto, a Associação para o Museu dos Transportes e Comunicações, que conta com entidades públicas e privadas como associados (a Câmara Municipal do Porto é uma) e que tem como presidente do conselho de administração o empresário Mário Ferreira.

Esta foi a solução encontrada pela autarquia enquanto o Palácio de São João Novo não está disponível. Fonte oficial da autarquia referiu que o processo de requalificação do imóvel de interesse público municipal deve demorar sete anos.

O ano de 2024 servirá para fazer o levantamento integral do edifício que já foi Museu de História e Etnografia do Porto e das suas patologias. Em 2025 terão início os projectos de museografia e de arquitectura e só depois se avança para as especialidades e concurso de execução, referiu a mesma fonte.

A proposta de instalação provisória foi aprovada por maioria, com abstenção do Bloco de Esquerda, para quem os contornos do arrendamento não são claros. “Estamos a falar de um edifício que está à guarda de uma associação à qual o município pertence”, registou a vereadora do Bloco, Maria Manuel Rola. “Queríamos mais esclarecimentos sobre essa matéria que não obtivemos”, acrescentou.

O Museu da Cidade passou a Museu do Porto com a chegada de Jorge Sobrado, no final de 2022. O director escolhido por Rui Moreira não ficou muito tempo no cargo e está de saída, para assumir uma vice-presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Ainda não foi tornado público quem será o sucessor.