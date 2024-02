Rei Carlos de Inglaterra surge em público pela primeira vez desde diagnóstico de cancro

O rei Carlos de Inglaterra teve a sua primeira saída pública, neste domingo, desde que lhe foi diagnosticado um cancro, há uma semana.

O monarca, que está a passar estes dias na propriedade da família real em Sandringham, no Leste do país, saiu da residência na companhia da rainha Camila para assistir ao serviço religioso na Igreja de Santa Maria Madalena.

O Palácio de Buckingham anunciou, na última segunda-feira, que Carlos, de 75 anos, foi diagnosticado com uma forma não especificada de cancro, a que se seguiu uma onda de solidariedade pelo rei que está trono há menos de 18 meses.

Na sequência do início dos tratamentos, Carlos informou que iria suspender a sua agenda, sendo substituído na maioria dos eventos pelo seu filho mais velho, William, mas ressalvou que não iria interromper o trabalho de chefe de Estado, mantendo a sua audiência semanal com o primeiro-ministro e o tratamento dos documentos de Estado.

Nas vésperas de reaparecer em público, Carlos pediu ao Palácio que partilhasse nas redes sociais uma mensagem sua de agradecimento pelo apoio que tem recebido. “Gostaria de expressar os meus mais sinceros agradecimentos pelas muitas mensagens de apoio e votos de felicidades que recebi nos últimos dias”, lê-se no comunicado, no qual o monarca destaca como “esses pensamentos amáveis são o maior conforto e encorajamento”.

No texto, o rei avalia ainda o impacte de ter decidido informar sobre a sua doença, algo pouco comum no seio da família real. “É gratificante saber como a partilha do meu próprio diagnóstico ajudou a promover a compreensão do público e a iluminar o trabalho de todas as organizações que apoiam os doentes com cancro e as suas famílias no Reino Unido e no resto do mundo.​”