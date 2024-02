Kanye West usa tempo milionário da Super Bowl com vídeo caseiro

O cantor gastou sete milhões de dólares para colocar no ar um anúncio à Yeezy no intervalo da Super Bowl. E usou 29 segundos com um filme caseiro.

Ye, ou Kanye West, sentado no banco de trás de um automóvel, a falar para a câmara de um telemóvel. É assim o anúncio à Yeezy, que foi transmitido no intervalo da Super Bowl.

“Aqui é o Ye e este é o meu anúncio. Uma vez que gastámos todo o dinheiro no spot publicitário, não gastámos dinheiro nenhum no anúncio propriamente dito. Mas a ideia é que quero que vão a Yeezy.com (…), e eu tenho uns sapatos, e hummmm... é isso.”

A simplicidade, que surpreendeu a audiência da Super Bowl, parece ter surtido efeito. “É genial” parece ser uma opinião partilhada por muitos seguidores do rapper, e o anúncio destacou-se entre o conjunto que foi exibido, de marcas como Dunkin’ Donuts, Mountain Dew, Uber Eats e Oreo, que, além dos sete milhões de dólares (6,5 milhões de euros) gastos no tempo de antena, optaram por grandes produções para os seus spots publicitários.

Certo é que os fãs do também empresário se revelam rendidos pela originalidade. “Este homem é brilhante”, escreve um seguidor no YouTube, onde os comentários vão de “melhor anúncio de sempre” a “isto fez com que comprasse algo no site dele”. Também no X, ex-Twitter, não faltam elogios à ousadia: “Não vi a Superbowl, mas já vi este anúncio três vezes.”