Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor completa 50 anos de actividade com a convicção de que “a necessidade de defesa do consumidor é cada vez maior”.

Na data que completa 50 anos — foi criada a 12 de Fevereiro de 1974, pouco tempo antes do 25 de Abril — a Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor divulga o número de contactos de consumidores recebidos no último ano, 360.011, mais 22 mil face a 2022, e sem alteração na hierarquização dos sectores mais reclamados nos últimos anos, que são as telecomunicações, a compra e venda de bens de consumo, a banca e serviços de energia e água.