Querem que o PS e o PSD dêem ao Chega o estatuto de Frente Nacional?

Andei pela ilha de São Miguel nos últimos dias da campanha para as regionais dos Açores. Os dirigentes sociais-democratas tentaram fazer-me crer que o Chega dos Açores não tinha nada a ver com o Chega do continente, ou seja, com André Ventura. O Chega-Açores era uma coisa à parte. Na verdade, uma espécie de grupo inofensivo com quem o PSD se tinha aliado em 2020 e se podia continuar a aliar sem problemas de maior.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt