Pedro Nuno Santos: “Até para ganhar a Eurovisão a direita acha que basta baixar impostos”

Na apresentação do programa eleitoral do PS para as legislativas de 10 de Março, o secretário-geral do partido disse que o país não tem “um Serviço Nacional de Saúde em colapso” e defendeu mais investimento no SNS. O líder dos socialistas admitiu que é preciso "mudar" algumas das políticas que têm sido seguidas no país, "porque nem tudo funcionou bem". E acrescentou que o PS quer “um Portugal com luz” e não sombrio, como a direita, a quem teceu várias críticas, como, por exemplo, a de querer aplicar sempre a mesma fórmula: baixar impostos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt