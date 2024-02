Kiev acusa Moscovo usar satélites de Elon Musk na frente de batalha

Os serviços de informações militares da Ucrânia dizem que as forças de Moscovo usam satélites da Starlink para comunicar em solo ucraniano. A equipa da Starlink diz que não vende equipamento à Rússia.

O departamento de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia acusa as tropas russas de utilizar a rede de satélites Starlink na Ucrânia. Os terminais de Internet da Starlink, doados pela SpaceX à Ucrânia em Fevereiro de 2022, têm sido essenciais para manter civis, profissionais de saúde e militares ucranianos ligados à Internet durante a guerra contra a Rússia. Kiev acredita, no entanto, que também estão a ser utilizados pelas forças de Moscovo.

“A direcção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia [GUR] confirma o uso de sistemas de comunicação por satélite Starlink pelos ocupantes russos na frente [de batalha]”, lê-se numa mensagem partilhada este domingo no site e no canal de Telegram da agência.

O texto é acompanhado de uma gravação de uma conversa entre alegados soldados russos a falar sobre a utilização da rede de satélites de Elon Musk. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, as conversas de rádio interceptadas mostram que os satélites estão a ser usados por tropas de ocupação na região de Donetsk, perto de Klishchiivka e Andriivka.

A informação é repetida em declarações do porta-voz do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações da Ucrânia, Andri Yusov, ao site ucraniano RBC-Ukraine. “Foram registados casos de utilização destes dispositivos pelos ocupantes russos. Isto está a começar a tornar-se sistemático”, salientou Yusov.

SpaceX desmente acusações

A SpaceX, que controla a empresa Starlink e que também pertence a Elon Musk, garantiu que a Starlink “não efectua qualquer tipo de negócio com o Governo russo ou com os seus militares”. A informação surge num comunicado partilhado na plataforma X a meio da semana.

O PÚBLICO contactou a equipa da SpaceX para mais informação, mas a equipa de comunicação da empresa não avança mais detalhes e remete para o comunicado de dia 8 de Fevereiro.

Uma das teorias é que a Rússia começou a comprar o acesso à rede de satélites de Elon Musk através do Dubai. No entanto, o sistema de satélites gerido pela SpaceX também não está activo na cidade dos Emirados Árabes Unidos.

“Se a SpaceX tiver conhecimento de que um terminal Starlink está a ser utilizado por uma parte sancionada ou não autorizada, investigamos a alegação e tomamos medidas para desactivar o terminal, se tal for confirmado”, garante a equipa da Starlink.

Em Setembro, um excerto de uma nova biografia de Elon Musk revela que o empresário norte-americano terá impedido a ligação da zona costeira da península da Crimeia à Internet, através da Starlink, para evitar um ataque da tropa ucranianas à frota russa o ano passado. Elon Musk queria evitar "tornar-se cúmplice da escalada do conflito".

Como funciona a rede de satélites Starlink? A Starlink é um serviço de Internet por satélite operado pela SpaceX, a empresa de exploração espacial privada que Elon Musk fundou em 2002. Os satélites da empresa (a cerca de 550 quilómetros do solo) são uma alternativa à Internet por cabo que é particularmente útil em zonas rurais ou isoladas onde a ligação à Internet não chega. Os primeiros protótipos da rede de satélites da Starlink foram enviados para o Espaço em 2018. O serviço foi activado na Ucrânia em Fevereiro de 2022 para garantir a continuidade das comunicações no país. Como é que a Starlink funciona? Em vez de utilizar uma rede de cabos subterrâneos para transmitir dados, a Starlink funciona através de ondas de rádio. Os dados são enviados e recebidos através de uma rede que inclui os terminais da Starlink, em solo terrestre, e os satélites no Espaço. Qual é a vantagem? A rede de Elon Musk não é a única a oferecer Internet via satélite, mas foi criada para ser mais rápida. A maioria dos serviços de internet por satélite recorre a satélites únicos que orbitam o planeta a mais de 35.500 quilómetros de distância. Como resultado, a latência (tempo que demora para um pacote de dados ir de A a B) é maior e torna-se difícil usar a ligação para actividades que requerem muitos dados (por exemplo, videochamadas). Para evitar isto, os satélites da Starlink estão mais próximos da superfície (a 550 quilómetros de distância). Os aparelhos também estão programados para evitar colisões. O serviço é particularmente útil em regiões onde a Internet não chega. Na Ucrânia, mensagens de satélite encriptadas têm sido utilizadas para comunicações militares depois de a rede de Internet móvel local ter sido cortada devido aos ataques de Moscovo.

