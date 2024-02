PS quer os médicos dos lares de idosos a prescrever medicamentos, análises e exames

Profissionais passam a ter as mesmas competências para prescrever que têm os médicos de família. PS apresenta programa eleitoral no domingo.

Se for governo, o PS vai alterar as competências dos médicos para que todos estes profissionais que fazem serviço nas unidades residenciais de idosos (lares) possam prescrever a estes utentes os medicamentos, análises e certos exames, como fazem os médicos de família. A medida evita que os utentes tenham de se deslocar aos centros de saúde ou às urgências hospitalares para terem essas credenciais, mas também permite que as análises e os exames possam ser feitos nas mesmas condições, ou seja, gratuitamente, quer o utente se desloque a uma entidade do sector público, do social ou do privado para os realizar, confirmou ao PÚBLICO fonte da direcção do PS.