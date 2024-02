Após quase 25 anos, e à espera de apoio camarário, Porto volta a ter bedeteca

A Bedeteca do Porto, fundada em 1990, encerrou ao fim de cerca de dez anos. O regresso está marcado para este sábado, em nova casa, no Shopping Brasília.

Foi "a primeira" biblioteca dedicada à banda desenhada em Portugal e esteve adormecida durante cerca de duas décadas e meia, mas agora vai retomar a sua actividade. A Bedeteca do Porto, um esforço preconizado por uma associação composta por alguns membros entusiastas da nona arte e por uma livraria dedicada ao género, (re)abre portas este sábado, no Shopping Brasília, e vai assinalar o feito com programação dedicada às histórias contadas em quadradinhos. Renasce sem apoio camarário, segundo os seus responsáveis, porque ainda não conseguiram assegurar esse suporte, mas estará de portas abertas com a garantia de que se vai fazer serviço público. Autarquia diz que foi feito um pedido para integração do projecto nas bibliotecas municipais da cidade, que ainda está a ser avaliado.