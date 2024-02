“40 ícones da Vogue”: revista reúne estrelas, de Jane Fonda a Oprah, numa só imagem

Chegou a hora da despedida do editor-chefe da Vogue britânica, Edward Enninful. Para acabar em grande, colocou na capa, nada mais, nada menos, do que 40 estrelas, incluindo nomes como Jane Fonda, Naomi Campbell, Oprah Winfrey ou Serena Williams. “Aqui está: a minha 76.ª e última edição da Vogue, seis anos e meio e 153 estrelas de capa depois, incluindo as 40 mulheres lendárias que figuram nesta capa”, escreve Enninful no editorial.

Apesar de se poder pensar que a imagem resulta de uma montagem fotográfica, a Vogue publicou um vídeo do momento da fotografia para comprovar que as celebridades estiveram mesmo todas juntas. As 40 mulheres ter-se-ão encontrado num estúdio em Nova Iorque, em Dezembro, para serem fotografadas em simultâneo pelo conceituado fotógrafo norte-americano Steven Meisel.

Longe do maximalismo da moda, cada uma delas vestiu-se apenas de preto ou branco, para não roubarem o protagonismo a ninguém, apesar de Jane Fonda e Oprah Winfrey se destacarem, claramente, ao centro. “Lendário! 40 ícones da Vogue. Uma sessão fotográfica. A derradeira edição de moda”, escreve a publicação na legenda do vídeo.

Além de estrelas consagradas — como as supermodelos Kate Moss, Linda Evangelista, Cindy Crawford ou Iman —, contam-se também com outras mais jovens, como Dua Lipa, Gigi Hadid, Anya Taylor-Joy, Miley Cyrus ou Cara Delevingne. Estão, ainda, retratadas Victoria Beckman, Salma Hayek e Selma Blair.

Apesar de Enninful não aparecer na fotografia é dele que as estrelas falam, nas curtas entrevistas partilhadas também nas redes sociais, onde se pedia a cada uma delas que elegesse a sua capa favorita desta era da Vogue. A decisão unânime foi a primeira capa do editor em Dezembro de 2017, com a modelo e activista negra Adwoa Aboah — que também surge novamente nesta edição ao lado das restantes mulheres "lendárias".

Edward Enninful ficou conhecido por quebrar barreiras na Vogue: a primeira pessoa negra e o primeiro homem a liderar a revista de moda. Em 2019, também colocou pela primeira vez uma mulher transgénero na capa, a actriz Laverne Cox, que regressa para a edição comemorativa.

O britânico está de saída da Vogue britânica, mas não da Condé Nast, que publica a revista mundialmente. Agora vai tornar-se o braço direito de Anna Wintour, enquanto director criativo global e conselheiro cultural.

“Estou determinado a continuar a defender a incrível variedade de vozes na moda e nos media e a garantir que mantemos a explosão de energia dos últimos anos. Dizemo-lo sempre, porque é sempre necessário dizê-lo: ainda há muito a fazer”, termina o editorial de despedida.

Agora será Chioma Nnadi a assumir as rédeas da Vogue britânica, com o cargo de responsável pelo conteúdo editorial da versão britânica da revista — em vez do tradicional título de editora-chefe. A primeira edição será apresentada a meados do próximo mês e as expectativas estão altas. Agora mais do que nunca, reforçou aquando da sua nomeação, “é hora de alargar fronteiras, ao mesmo tempo que celebramos o alargado significado de o que significa ser britânico”.