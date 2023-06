Quer ser assistente de Anna Wintour? Directora da Vogue está a contratar

A directora criativa da Vogue mundial e editora-chefe da edição norte-americana é a mulher com mais poder na moda. Quem for seu assistente, deverá ganhar entre 60 e 80 mil dólares por ano.

Para muitos pode ser o trabalho de sonho, mas há quem diga que não é um mar de rosas. O mistério à volta do cargo de assistente de Anna Wintour é tal que até já deu um filme, O Diabo Veste Prada. Mas agora a ficção torna-se realidade e a directora criativa da revista Vogue está mesmo à procura de novo assistente. O que é que preciso para conseguir o cargo? (Quase) tudo.

De acordo com o anúncio de emprego publicado na página da Condé Nast, editora da chancela Vogue, o assistente deverá ter no mínimo um a dois anos de experiência num cargo semelhante. Entre as funções esperadas, está a coordenação de reuniões, a gestão de eventos e compromissos, bem como organizar o fluxo de comunicação com a mulher mais importante da moda — certamente muito requisitada.

Publicada há nove dias, a oferta de emprego continua em aberto e a candidatura é feita directamente no site. Para o perfil do candidato, pede-se que seja alguém “extremamente organizado”, com uma “atenção impecável ao detalhe”, “confiante, entusiasta, com uma atitude entre humildade e vontade aprender”.

Como requisito mínimo, o eleito ou eleita deve ter a destreza de conjugar várias tarefas ao mesmo tempo, sem descurar na pontualidade, na proactividade e mantendo os prazos exigidos. Além disso, é essencial saber resolver problemas: “Capacidade de pensar por si próprio e demonstrar responsabilização.”

A experiência profissional é crucial, mas também a formação superior em áreas como redes sociais ou administração. Isto porque a capacidade de comunicação também é fundamental, quer escrita, quer oral, já que terá de lidar com “todos os níveis de administração e de todo o mundo.”

Claro que ser assistente de Anna Wintour — “alguém apaixonado por cultura, moda e redes sociais” — também exige sigilo. Não se esqueça que a lista de convidados do Met Gala é sempre secreta, pelo que a “a inteligência, capacidade de julgamento e discrição” são requisitos mínimos.

E qual é o salário para tamanho responsabilidade? Apesar de tal não estar definido de antemão, a Condé Nast prevê que varie entre 60 a 80 mil dólares por ano (entre 54 e 72 mil euros), mas o valor final vai depender da qualidade do currículo do candidato.

Ainda que, à primeira vista, o trabalho possa parecer um sonho para os apaixonados de moda, a fama de Anna Wintour precede-a. As antigas assistentes da directora da Vogue (que prometeu ficar por lá até ao fim dos seus dias) partilharam como é trabalhar sob a sua tutela. Lauren Weisberger escreveu, com base na sua experiência, o livro que deu origem ao filme protagonizado por Anna Hathaway e Meryl Streep.

Recentemente, uma nova biografia de Wintour, assinada por Amy Odell, também reforça a mesma tese. De acordo com outra assistente, Anna nunca os deixava ir à casa de banho, a menos que fossem substituídos por outro assistente. Afinal, o mundo da moda não é só glamour.