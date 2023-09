Vogue britânica já tem nova editora. Quem é Chioma Nnadi?

Já há nova editora para a edição britânica da revista Vogue. Será a jornalista Chioma Nnadi a substituir Edward Enninful, que está de saída para voos mais altos no grupo Condé Nast. Trata-se da primeira mulher negra a conduzir os destinos da publicação de moda mais conhecida do mundo, avança o The Guardian.

Até agora, a britânica editava o site de notícias da Vogue norte-americana. A partir de 9 de Outubro, assume o cargo de responsável pelo conteúdo editorial da versão britânica da revista — em vez do tradicional título de editora-chefe. “Se há pressão? É claro que há pressão”, confessou, garantindo, ainda assim, estar “entusiasmada e honrada” com a promoção.

“Enquanto alguém que nasceu e cresceu em Londres, a energia da cidade — a sua maneira de quebrar barreiras e o cenário criativo — influenciou a forma como olho para o mundo”, declarou em comunicado, nesta segunda-feira. Agora mais do que nunca, reforçou, “é hora de alargar fronteiras, ao mesmo tempo que celebramos o alargado significado de o que significa ser britânico”.

Como tal, promete reforçar a comunidade digital da publicação — “inspirada pelos nossos pontos de vista e formas de contar histórias” —, colocando os holofotes nos formatos interactivos. Mas sem deixar, claro, de honrar o legado de Edward Enninful, que passa a ser consultor criativo e cultural global, cada vez mais próximo da directora Anna Wintour. “Ele abriu novos caminhos. É mais do que ser parte de uma revista — é ser parte da cultura”, elogia a nova editora.

Já Wintour tece largos elogios a Chioma Nnadi, “uma colega muito querida”, que vai levar também “música e cultura” para a revista, além da moda. “É uma editora e uma jornalista com uma reputação impecável — tanto aqui [na Vogue] como na indústria da moda em geral”, acrescentou, no comunicado onde se anunciam as novidades.

A principal diferença entre Nnadi e Enninful estará no percurso: ela é jornalista; ele é stylist. Mas isso é um detalhe, assegurou a nova editora: “O impulso é o mesmo, quer se faça styling ou se escreva. O Edward [Enninful] tinha instinto, ainda que o passado seja diferente do meu. Importa é pensar que está a contar uma história e de quem é a história que estamos a contar.”

Recentemente, a jornalista britânica distinguiu-se pelas entrevistas a celebridades como Cara Delevingne ou Rihanna, mas já soma 13 anos de experiência na Vogue.

Filha de mãe alemã e pai nigeriano, Nnadi estudou na Universidade de Manchester, de acordo com a sua página no Linkedin. Foi em títulos como a Evening Standard Magazine ou a revista indie Trace que se estreou no jornalismo. Agora, está de regresso a Londres, onde, até Março de 2024, continuará a trabalhar com Enninful, para uma transição mais suave.