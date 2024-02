Os vinhos das Canárias, tão familiares e tão desconhecidos

Com a Madeira, os Açores e o resto da República a “arder”, fui visitar o Verão a Tenerife e contemplar o “feiismo” urbanístico massificado. Numa ilha tomada por turistas enregelados do Norte da Europa, salvam-se a grandiosa montanha do Teide e a sua envolvente lunar, o centro histórico da cidade de San Cristóbal de La Laguna (Património Mundial), o dragoeiro milenar de Icod de los Vinos, o Parque Rural de Anaga, o casario senhorial de Orotava, uns quantos acidentes geológicos de cortar a respiração e uma série de belas paisagens montanhosas e costeiras, algumas ainda com ar selvagem.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt