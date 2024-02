ISV de carros importados é ilegal, deve ser corrigido e em parte devolvido

O Imposto sobre Veículos (ISV), alterado em 2021 no Parlamento para os carros importados, sob proposta do Governo e do PS, viola as regras europeias e, muito provavelmente, vai ter de ser alterado novamente. Quem importou um carro usado de outro país da UE depois de 1 de Janeiro de 2021 pode reaver parte do dinheiro, desde que reclame no fisco ou impugne na justiça. Em causa estarão quase 280 mil ligeiros de passageiros.

