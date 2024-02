Uma noite em Lisboa para Silly mostrar o que vale Miguela ao vivo

A cantora e compositora Silly lança esta sexta-feira o seu primeiro álbum, co-produzido por Fred Ferreira (Orelha Negra), e vai apresentá-lo ao vivo no sábado, no CCB, às 21h.

A sua estreia na música deu-se em 2021, com o EP Viver Sensivelmente, e depois de publicar três novos singles (Água doce, Coisas fracas e Cavalo à solta) lança esta sexta-feira o seu primeiro álbum, que produziu e compôs em parceria com o músico Fred Ferreira (Banda do Mar, Buraka Som Sistema, Orelha Negra). Silly, nome artístico de Maria Bentes, deu ao seu álbum um nome que chegou a ser sugerido para o seu próprio baptismo, Miguela, e vai apresentá-lo ao vivo este sábado no Pequeno Auditório do CCB, em Lisboa, às 21h.