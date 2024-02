Fim-de-semana na TV: d’O Segredo de Brokeback Mountain à folia do Carnaval carioca

CINEMA

O Telefone Negro

TVCine Top, sábado, 21h30

Filme de terror de Scott Derrickson, inspirado no conto de Joe Hill (filho de Stephen e Tabitha King). Finney Shaw (Mason Thames), de 13 anos, é raptado por um assassino em série (Ethan Hawke) que o enclausura numa cave insonorizada, onde está um telefone antigo que, mesmo desactivado, começa a tocar.

Ao atender, ouve a voz de outros rapazes que, tal como ele, foram vítimas daquele homem e que querem ajudá-lo. Enquanto isso, Gwen (Madeleine McGraw), a sua irmã mais nova, tem sonhos recorrentes com o local onde ele está.

Juliet, Nua

Star Life, sábado, 22h20

Baseada no romance de Nick Hornby, uma comédia romântica de Jesse Peretz, sobre a relação improvável que nasce entre dois estranhos que não ouvem a mesma canção. Rose Byrne, Ethan Hawke e Chris O’Dowd assumem as personagens principais.

Diamante de Sangue

Cinemundo, sábado, 22h30

Serra Leoa, anos 1990. Um diamante raro pode mudar ou destruir a vida de dois africanos: Danny Archer, um ex-mercenário que troca diamantes por armas e quer livrar-se do círculo de violência e corrupção que o engoliu, e Solomon Vandy, um pescador que quer salvar a mulher e as filhas dos campos de refugiados e libertar o filho do destino de criança-soldado.

Protagonizado por Leonardo DiCaprio e Djimon Hounsou, ambos nomeados para os Óscares, o filme é dirigido por Edward Zwick e tem fotografia do português Eduardo Serra.

Frágil

RTP2, sábado, 23h40

A primeira longa-metragem de Pedro Henrique (“nome artístico” de João Eça) é a história de Miguel, um rapaz dos nossos dias que busca o escape de um quotidiano cinzento no club que promete uma outra identidade ou nos afters que se estendem pela manhã fora com os amigos.

O Homem Elefante

TVCine Edition, domingo, 12h25

David Lynch assinou, em 1980, este retrato da vida de um homem do século XIX desfigurado e atormentado por uma doença congénita, e transformado em aberração de circo. Conta com a prestação assombrosa de John Hurt, a contracenar com Anthony Hopkins e Anne Bancroft.

Com oito nomeações para os Óscares, abre uma maratona de filmes que foram indicados para estatuetas douradas, mas não ganharam. Seguem-se Blade Runner: Perigo Iminente (às 14h30), Splash, a Sereia (16h25), Conta Comigo (18h10), Os Condenados de Shawshank (19h40), Aliados (22h) e Jogo da Alta-Roda (00h).

O Homem Que Matou Liberty Valance

Star Movies, domingo, 21h15

Western de John Ford em torno de Tom Doniphon (John Wayne), o velho bom gigante, de voz arrastada e tom empedernido; Ranse Stoddard (James Stewart), o herói inesperado; e o vilão Liberty Valance (Lee Marvin). Quando o filme começa, dois deles estão mortos e Stoddard conta a um jornalista, como ficou conhecido como “O homem que matou Liberty Valance”, o criminoso mais temido das redondezas. O filme ganhou o Óscar de melhor guarda-roupa em 1963.

O Segredo de Brokeback Mountain

AMC, domingo, 22h10

Ang Lee dirige esta história de amor proibido entre dois cowboys, passada no Wyoming de 1963 e protagonizada por Heath Ledger e Jake Gyllenhaal. Venceu o Leão de Ouro no Festival de Veneza e arrecadou três Óscares: melhor realizador, argumento adaptado (Larry McMurtry e Diana Ossana) e banda sonora (Gustavo Santaolalla).

SÉRIES

Shetland

Star Crime, sábado, 22h

Começa a sétima temporada da série criminal que tem como cenário as ilhas escocesas que lhe dão nome. Baseada nos romances de Ann Cleeves, cuja prosa é adaptada ao pequeno ecrã quase sempre por David Kane, é uma das mais bem-sucedidas produções a sair dos estúdios da inglesa ITV.

Esta é a leva de episódios em que nos despedimos de Douglas Henshall, que encabeçou o elenco desde a primeira temporada na pele do detective Jimmy Perez. Dará lugar à actriz Ashley Jensen, no papel de uma nova inspectora recém-regressada à terra natal. Para ver ao sábado.

Bona: Velhos Amigos, Novos Inimigos

RTP2, domingo, 22h01

Espionagem, drama e uma trama baseada em eventos históricos são os condimentos desta minissérie alemã de seis episódios, que se estreia hoje nos serões de domingo. No início da Guerra Fria, com o país ainda a lidar com as feridas da II Guerra Mundial, duas agências de serviços secretos agem em direcções opostas.

DOCUMENTÁRIO

Churchill na Madeira

RTP1, domingo, 1h28

Joana Pontes realiza este trabalho de pesquisa sobre a visita de Winston Churchill à Madeira, no início de 1950, e o significado histórico desse acontecimento. A 1 de Janeiro, desembarcou do Durban Castle para umas férias na ilha. Veio a convite dos Blandy, uma família inglesa (e não de Salazar, cujo convite recusou), com a intenção de passar duas semanas a repousar, pintar e escrever as suas memórias. Foi recebido com pompa e circunstância, e ficou instalado no Reid’s Palace Hotel.

Esses dias são aqui retratados através de materiais da época (imagens, jornais, correspondência, áudios de rádio), reconstituições e testemunhos de personalidades como José Pacheco Pereira, Miguel Albuquerque, Michael Blandy ou Marcelino Abreu, filho do motorista que transportou o estadista britânico. Inclui também filmagens actuais, feitas na Madeira.

DANÇA

Mythologies

RTP2, sábado, 22h03

A coreografia de Angelin Preljocaj – de quem Portugal já viu peças como As Bodas, Branca de Neve ou A Anunciação – junta-se à música original de Thomas Bangalter, dos Daft Punk, para criar uma peça que recorre à arte da dança para “expor a incongruência das nossas posturas, sejam elas sociais, religiosas ou pagãs”, descreve o coreógrafo francês.

Mythologies “explora os nossos rituais contemporâneos, a par dos mitos que modelam a nossa imaginação colectiva (...), introduzindo um diálogo entre mitologias antigas e modernas”, completa a folha de sala. Este espectáculo para 20 bailarinos – metade do Ballet Preljocaj, metade do Ballet Nacional de Bordéus – foi gravado no Théâtre du Châtelet (Paris), em Outubro de 2022.

MÚSICA

Gisela João Apresenta Aurora

RTP2, sábado, 17h27

Registo do concerto que Gisela João deu no Coliseu dos Recreios de Lisboa, em Novembro de 2021, para dar a conhecer as canções de Aurora, o álbum que lançou nesse ano. Foi o terceiro da sua discografia e aquele em que se revelou como letrista e compositora, num registo que transcendia a combinação clássica do fado e abria espaço aos sintetizadores e à electrónica.

ENTRETENIMENTO

Carnaval do Rio de Janeiro

Globo, domingo, 00h55

Ligação directa ao Rio de Janeiro para assistir ao primeiro dia de desfiles do maior Carnaval do mundo. Serão mais de oito horas de transmissão a partir do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, com continuação amanhã. Uma das escolas de samba, Unidos da Tijuca, apresenta-se com uma homenagem a Portugal, ao fado e às lendas populares lusas, com um samba-enredo intitulado O Conto de Fados.

INFANTIL

Big Nate

Nickelodeon, sábado, 9h

Novos episódios da série que verte para a animação a banda desenhada escrita e ilustrada por Lincoln Peirce. Centra-se nas peripécias de Nate Wright, um miúdo de 11 anos que tem tanta tendência para sarilhos como criatividade palpitante – combinação que, na escola, lhe rende aventuras e (desventuras) constantes com os amigos.

Sonic: O Filme (VP)

TVI, domingo, 8h15

Realizada pelo estreante Jeff Fowler, segundo um argumento de Pat Casey e Josh Miller, esta comédia transpôs para o cinema, em 2020, as aventuras do famoso e superveloz ouriço azul do videojogo da Sega, recorrendo a uma mistura animação e live action. Depois de aterrar acidentalmente na Terra, Sonic encontra no xerife Tom Wachowski (James Marsden) o parceiro ideal para salvar o mundo do Dr. Robotnik (Jim Carrey), um cientista tão brilhante quanto mal-intencionado.