“Metade dos jovens em Portugal não ganha mil euros”? — os factos da segunda noite de debates

✔️ “Metade dos jovens em Portugal não ganha mil euros” — ​ Mariana Mortágua

Durante a porção do debate com o líder do PSD, Luís Montenegro, dedicada à crise de habitação, a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, afirmou que metade dos jovens portugueses terá um salário abaixo dos mil euros mensais.

De acordo com um documento elaborado pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, apresentado na Concertação Social, em 2022, 65% dos jovens recebiam abaixo de mil euros.

Segundo o relatório de análise sobre a remuneração bruta mensal média por trabalhador em Portugal do INE de Abril de 2023, em 2021 a remuneração média de um jovem entre os 25 e os 34 anos era de 1263 euros. Nos jovens entre os 15 e os 24 anos, segundo um relatório da Pordata, feito no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, o salário médio era, também em 2021, de 948,8 euros mensais brutos.

No entanto, segundo os dados do INE em relação à mediana, podemos verificar que a mesma para idades até os 24 anos, em 2021, era de 818 euros. Na faixa etária dos 25 aos 34 anos era de 1038. Como explica o INE, "sendo a mediana inferior à média confirma-se que a distribuição da remuneração bruta mensal em Portugal é assimétrica positiva, havendo concentração de trabalhadores em rendimentos baixos".

Sendo assim, apesar de o valor médio só ser inferior a mil euros em jovens entre os 15 e os 24 anos, é verdade que, em 2021 e 2022, mais de metade dos jovens portugueses recebiam abaixo de mil euros.

✔️"[Os governos socialistas] prometeram que nos 50 anos do 25 de Abril iríamos ter habitação condigna para todos os portugueses" — Luís Montenegro

Ainda na troca de ideias sobre a habitação, apontando o dedo ao BE pelos anos de Governo socialista apoiado pelos bloquistas, Luís Montenegro recuperou uma alegada promessa do PS de que no 50.º aniversário do 25 de Abril haveria “habitação condigna para todos os portugueses”.

E a promessa foi, efectivamente, feita. Aconteceu em Junho de 2021, quando António Costa apresentava a sua moção de candidatura a secretário-geral do PS. Segundo o então primeiro-ministro, a medida seria possível graças ao Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

✔️"Rendas de 1500 euros por um T1 em Lisboa" — Mariana Mortágua

A coordenadora do BE apontou, frente a frente com Luís Montenegro, que em Lisboa havia quem pagasse 1500 euros de renda por um T1. "Não há coisa mais extremista e radical que uma renda de 1500 euros por um T1 em Lisboa", afirmou Mortágua.

De acordo com os dados do SIR-Arrendamento, no terceiro trimestre de 2023, alguém que arrendasse um T1 em Lisboa pagaria uma renda de, em média, 1164 euros mensais. Segundo o INE, no 3.º trimestre de 2023, a mediana da renda na Área Metropolitana de Lisboa era de 11,40 euros por metro quadrado.

Apesar de existirem — e serem fáceis de encontrar em plataformas online —​ T1 em Lisboa com rendas de 1500 euros ou mais, este valor não representa a regra, sendo cerca de 400 euros superiores à média.

✔️ "No ano passado, a União Europeia teve um milhão de pedidos de asilo" — André Ventura

Depois de voltar a condenar a falta de controlo nas fronteiras portuguesas à entrada de imigrantes em território nacional, o líder do Chega referiu que na União Europeia tinham sido efectuados, em 2023, um milhão de pedidos de asilo.

De acordo com Agência da União Europeia para o Asilo (EUAA), foram um pouco mais: 1.057.000 pedidos, entre Janeiro e Novembro de 2023. Destes, sublinhe-se, 860 mil estavam pendentes em Novembro. Dos restantes 197 mil, nem todos foram aceites.

Na União Europeia há, detalha o Eurostat, cerca de 448 milhões de habitantes. Se todos os pedidos de asilo de 2023 fossem aceites, a população da UE aumentaria 0,2%.

❌"Praticamente metade dos países europeus tem governos liberais" — Rui Rocha

Rui Rocha, durante o debate com André Ventura, afirmou que mais ou menos metade dos governos europeus é liberal e que pôs em prática “soluções que trouxeram crescimento económico”.

Dos 27 países da União Europeia, apenas seis países têm primeiros-ministros cujos partidos fazem parte do grupo político liberal Renovar a Europa: Bélgica, Bulgária, Eslovénia, Estónia, França e Países Baixos. Este número representa bastante menos do que 50% dos países europeus.

✔️"O PAN não nos acompanhou quando avançámos com uma proposta de apoios extraordinários, no ano passado, para os agricultores" — Paulo Raimundo

Numa troca de ideias sobre a lei de bases do clima, Paulo Raimundo justificou o voto do PCP contra o diploma apresentado pelo PAN com uma pequena provocação a Inês de Sousa Real. Terá sido “talvez pelas mesmas razões” que levaram o PAN a não acompanhar o PCP numa “proposta de apoios extraordinários para os agricultores”, atirou.

Esta proposta comunista, vertida para o projecto de resolução 816/XV/1 de 30 de Junho de 2023, defendia o “alargamento dos apoios financeiros extraordinários para o sector agrícola e pecuário aos pequenos agricultores e produtores”. A proposta foi rejeitada a 22 de Setembro, com votos contra do PS, IL e —​ como afirmou o secretário-geral do PCP —​ do PAN.

Mas a conversa entre os dois não ficou por aqui. Em sua defesa, a porta-voz do PAN disse: "Esse pacote tinha lá questões de apoio aos combustíveis fósseis, ou até redução do IVA das touradas, que o PAN jamais poderia acompanhar." Sobre esta afirmação, em concreto, é preciso esclarecer que a única parte do projecto de resolução onde se pode, indirectamente, fazer referência ao “apoio aos combustíveis fósseis” é a menção do PCP ao facto de o Governo ter deixado alguns agricultores de fora da “prorrogação da vigência do mecanismo de gasóleo profissional extraordinário”. Este mecanismo previa a devolução de uma contribuição paga por empresas de transporte de mercadorias por conta de outrem no momento de aquisição de combustíveis.

Artigo actualizado às 12h46 e às 13h27 para corrigir erro no qual o fact-checking tinha sido feito utilizando os valores da média salarial