A insustentável leveza de Pedro Nuno Santos

Não me recordo de outro candidato a primeiro-ministro como Pedro Nuno Santos. Estamos acostumados a candidatos para chefiar o Governo que, apesar de tudo, têm sucessos no CV. Durão Barroso foi um carismático ministro dos Negócios Estrangeiros e um obreiro do acordo de paz em Angola. Sócrates tinha sido ministro do Ambiente (sem grandes casos, além das investigadas fotocópias do Freeport) e ganhou o Euro 2004 para Portugal. Passos Coelho vinha das empresas e preparou-se anos a fio. Manuela Ferreira Leite, ministra da Educação e das Finanças e avisou do desastre socrático. Costa foi ministro de várias coisas e presidente da Câmara de Lisboa. Rui Rio ganhou a Câmara do Porto. Montenegro, com palmarés mais modesto, foi pelo menos um competente líder parlamentar e tem essa vantagem chamada vida profissional fora da política.

