A semana “não” do Partido Republicano e de Donald Trump

O Partido Republicano dos Estados Unidos está a atravessar um período conturbado, marcado por divisões internas. Na Câmara dos Representantes, a margem de manobra dos republicanos é escassa, o que dificulta a aprovação de propostas de lei. Os republicanos enfrentaram já uma pesada derrota na votação do impeachment do secretário da Segurança Interna. Continuam também os processos judiciais que envolvem o ex-presidente Donald Trump, com uma decisão de um tribunal que nega a sua imunidade.

