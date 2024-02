Rússia lança nova vaga de ataques aéreos contra a Ucrânia

Pelo menos três pessoas morreram durante os bombardeamentos desta manhã que atingiram grande parte do território ucraniano.

A Rússia lançou esta quarta-feira de manhã um novo ataque aéreo em larga escala sobre várias cidades ucranianas, incluindo Kiev, onde pelo menos duas pessoas morreram.

Foi o próprio Presidente, Volodymyr Zelensky, que divulgou o primeiro balanço de vítimas na capital, através de uma mensagem publicada no Telegram. “Em Kiev, mais de dez pessoas ficaram feridas. Até agora, sabemos de dois mortos, pode haver mais gente debaixo dos escombros”, afirmou.

Outra pessoa morreu na cidade de Mikolaiv, no sul do país, segundo o autarca da cidade. Os bombardeamentos atingiram 20 edifícios residenciais e causaram vários feridos.

Cidades como Kharkiv, Dnipropetrovsk, e até Lviv, no extremo ocidental da Ucrânia, também foram atingidas por mísseis e drones. Os alarmes antiaéreos soaram em todas as províncias às primeiras horas da manhã.

Em Kiev, um míssil russo atingiu uma linha de alta tensão, deixando várias casas sem electricidade, disse o presidente da autarquia, Vitali Klitschko.

Segundo o comandante das Forças Armadas, o general Valery Zaluzhny, foram interceptados 29 mísseis e 15 drones lançados pela Rússia esta manhã. Ao todo, as forças russas lançaram 64 mísseis e drones em vagas sucessivas.

Desde o final do ano passado que a Rússia tem intensificado os bombardeamentos aéreos contra a generalidade do território ucraniano, geralmente visando os centros urbanos e as infraestruturas ligadas à rede eléctrica.