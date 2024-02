O amor e as máscaras: 20 ideias para aproveitar este Carnaval de São Valentim

Bancos de amor

No meio de tanta folia e animação, que tal parar para namorar? É esta a sugestão de Valença para celebrar o São Valentim. Até 16 de Fevereiro, convida a desfrutar de Bancos do Amor, como parte da iniciativa Valença - Onde o Amor Acontece. Três bancos de madeira, cada um com cerca de uma tonelada, estão instalados em pontos estratégicos da cidade raiana.

É uma boa alternativa aos baloiços e passadiços instagramáveis, com a vantagem de se destacar pelo “trabalhado artístico manual nos troncos de madeira”, refere a autarquia. Assinado pelo escultor António Nunes, está cravado de “formas e linhas interligadas entre si e recheadas de motivos que pretendem inspirar a viver o amor”.

Os bancos podem ser também uma boa forma de recuperar energias depois de Valen'Samba no Carnaval, o baile de máscaras que acontece no quartel dos bombeiros a 10 de Fevereiro, pelas 22h30, com Jungle como tema e música ao vivo a condizer (5€, a reverter para os soldados da paz).

Caretos e chocalhos

Reconhecida pela UNESCO como Património Imaterial da Humanidade, em 2019, a festa de Carnaval que diz ser “a mais genuína de Portugal” está pronta a espalhar a sua magia.

De volta às ruas de Podence, em Macedo de Cavaleiros, entre 10 e 13 de Fevereiro, o Entrudo Chocalheiro apresenta-se de fato completo: aqui há caretos à solta, desfiles de marafonas, concertos, bailes, passeios (pedestres e em formato de geo-cruzeiro numa embarcação ecológica), exposições, mostra e venda de produtos regionais. A Ronda das Tabernas, o Festival Gastronómico do Grelo e momentos como a Queimada ou o Pregão Casamenteiro completam a folia, que pode ser conhecida ao detalhe aqui.

Amor & Folia no coração

Este ano, Viana do Castelo vai andar a brincar ao Carnaval e a saborear momentos românticos. Amor & Folia dão as mãos num programa que se estende de 9 a 14 de Fevereiro.

Por um lado, proporciona bailes, jogos, desafios, oficinas (de apitos, máscaras de retalhos, cabeleiras com trapilhos), animação musical e aulas abertas de dança na Praça da República.

Por outro, convida os namorados a visitarem uma exposição de postais de amor, a escutarem um concerto temático, a saborearem menus especiais preparados por restaurantes do concelho, a pernoitarem em hotéis com desconto e a enveredarem por experiências a dois como passeios a cavalo, aulas de surf, confecção de broa de milho ou provas de vinhos.

Escapadinha divertida e apaixonada

Lazer em família ou uma escapadinha tranquila a dois? É só escolher. O DiverLanhoso, misto de parque aventura e alojamento na Póvoa de Lanhoso, criou vários pacotes para criar memórias com a companhia preferida, em imersão na natureza.

Para quem o “Carnaval é aventura em estado puro”, entre 9 e 13 de Fevereiro está disponível um programa que propõe slide, salto negativo, paintball e outras actividades “de tirar o fôlego”, com ou sem os miúdos (32€ a 39€). Outro sugere uma refeição carnavalesca “com vista única sobre a paisagem verdejante do Minho” (11€ a 25€). E um terceiro oferece uma pausa “num belo chalé de montanha ou num irreverente glamping” (a partir de 42€).

Para retiros apaixonados, o horizonte reserva uma aventura inesquecível com várias modalidades à experiência (a partir de 35€) ou uma fuga romântica “onde o amor floresce” numa “cabana acolhedora ou numa tenda” (a partir de 42€), ambos entre 14 e 18 de Fevereiro. Ao alcance dos corações está ainda “um jantar romântico em ambiente rústico" para apreciar no dia de São Valentim (a partir de 28€).

Amassar pão a quatro mãos

De 14 a 18 de Fevereiro, a Quinta da Aveleda propõe dois programas para quem quer celebrar o amor e, ao mesmo tempo, estreitar laços com os dois produtos alimentares que nunca faltam numa casa portuguesa: pão e vinho. Uma das propostas convida a visitar pelos jardins românticos de um produtor com mais de 150 anos de história na região vitivinícola dos Vinhos Verdes e a provar, precisamente, as suas referências, harmonizadas com criações gastronómicas cuidadosamente preparadas para a ocasião. Nos dias indicados, sempre às 11h, e por 22,50€ por pessoa.

O segundo programa (35€ por pessoa, às 15h) junta isso tudo (jardins, prova de vinhos e harmonização enogastronómica) mas termina com uma Oficina do Pão na icónica Cozinha Velha da Quinta da Aveleda. Quem quiser (ou tiver mesmo de) levar miúdos, pode; as crianças pagam 11,25€.

A “tropicalidade ao frio nortenho”

Samba, feijoada e entretenimento para a pequenada. É nestes vértices que assenta o fim-de-semana de Carnaval do Wow, o “quarteirão cultural” de Vila Nova de Gaia onde há restaurantes, museus, escola de vinhos, esplanadas e, por estes dias (10 e 11 de Fevereiro), mais de dez horas de animação diária.

O protagonista é um festival de samba com dois DJ, a escola estarrejense Vai Quem Quer, a Roda de Samba Cravo e Canela e outras atracções “que prometem trazer a tropicalidade ao frio nortenho”. Para alimentar a festa, há buffet de feijoada. E, para entreter a petizada, está montada uma zona com insufláveis e trampolins.

Acontece no sábado, entre as 16h e as 3h, e no domingo, entre as 15h e a meia-noite. O bilhete diário fica entre 15€ e 25€ (35€ com feijoada); o passe para dois dias, entre 20€ e 30€ (60€ com feijoada). Crianças até 12 anos não pagam.

Aqui há Galo!

Na cidade mais alta, os dias de Carnaval trazem GuardaFolia. O rei da festa é o Galináceo, que inspira o Aqui há Galo! que dá corpo ao programa e o alimenta, entre 8 e 13 de Fevereiro.

Com o carimbo da “genuinidade e tradição”, o cardápio tem como ponto alto o Desfile e Julgamento do Galo, onde participam cerca de 30 freguesias do concelho (domingo, 11 de Fevereiro, às 16h30). Mas há mais folia na estrada: da “corrida mais divertida do ano“, a Fun Run, à comédia d’O Regresso de Ricardo III no Comboio das 9h24, passando pelas Tabernas do Entrudo, os petiscos da região, o desfile infantil, o Baile de Máscaras e o Enterro do Entrudo, a “catarse guardense” tem muito por onde “espiar todos os males de 2023”.

A vitamina da alegria

Espaço Folião, Parque Júlio Dinis, Jardim Cáster, Mercado Municipal e as praças Galinhas, do Chafariz Neptuno e da República. É nestes eixos que se brinca ao Carnaval de Ovar, evento que é uma das principais marcas identitárias da cidade e que está timbrado como A vitamina da alegria.

A festa começou a 20 de Janeiro, mas o ponto alto acontece entre 8 e 13 de Fevereiro, onde se avia a receita com desfiles das escolas de samba, farrapadas, noites mágicas, o Grande Corso Carnavalesco e muita animação musical (Quim Barreiros, Wet Bed Gang e Karetus fazem parte do lote de anfitriões). A bilheteira vai de 6€ a 15€.

Ao vivo e a cores (para todos)

Em marcha desde 3 de Fevereiro, o Carnaval de Estarreja só termina na noite do Entrudo. Entre o Sítio do Carnaval e o Espaço Folia – nomes temporários do Parque do Antuã e da Praça Francisco Barbosa, respectivamente – a animação passa por concertos, marchas e actividades para famílias, culminando nos grandes corsos que marcam o “domingo gordo” e a terça-feira, em que “13 grupos de folia, de passerelle e as escolas de samba saem à rua para revelar o trabalho árduo de meses a fio” (bilhetes de 6€ a 12€).

Se este já é, na descrição da autarquia, um Carnaval “colorido, vibrante e belo”, este ano os matizes avivam-se ainda mais – ou para mais pessoas, as que têm dificuldade em distinguir cores. Numa iniciativa que a organização assegura ser pioneira a nível mundial, a inclusão junta-se à festa com a implementação do Código de Identificação de Cores para Daltónicos ColorADD.

A tradição que vem do futuro

A 14 de Fevereiro, o “Carnaval mais português de Portugal” despede-se com amor de um ano passado a festejar o seu centenário. Mas, até lá, há muita serpentina para soltar nas ruas de Torres Vedras.

A cortina da folia sobe a 9 de Fevereiro, desvendando um programa recheado de cabeçudos, bandas, grupos de mascarados, carros alegóricos, participantes espontâneos, o corso trapalhão e as não menos típicas matrafonas. Tudo embrulhado na habitual sátira político-social e com a tradição montada, este ano, no Carnaval do Futuro que dá tema aos desfiles e às fantasias.

A entrada custa 8€ para um dos corsos ou 16€ em modo livre-trânsito, sendo grátis até aos nove anos. Para lá dos corsos principais, o programa é vasto e inclui várias actividades com entrada livre.

Uma delas está, à margem da animação de rua, em Reino da Paródia, uma exposição retrospectiva dos 100 anos do Carnaval torreense, criada para homenagear “muitos dos protagonistas que fizeram desta festividade um legado para as futuras gerações”. Pode ser visitada no Centro de Artes e Criatividade, até 5 de Março.

Charme e natureza, no Crato

Situada no Crato, em Portalegre, a Herdade da Rocha, do grupo Terras & Terroir (Quinta da Pacheca e Caminhos Cruzados, entre outros projectos), tem disponível para os dias 14 a 18 de Fevereiro um programa de São Valentim que inclui estadia no Boutique Lodge, alojamento local temático dedicado à oliveira, uma visita à propriedade que tem uma tapada cinegética — onde há veados, coelhos, ovelhas e cabras e que pode ser percorrida através de passadiço —, uma prova de vinhos distintos e de categorias superiores ali produzidos e um jantar romântico, menu assinado pela chef Adelina Coimbra.

O programa é de uma noite, para dois, claro, e custa 180€, sendo que o jantar tem um valor à parte, 90€ por casal, mas não termina com o pequeno-almoço. Depois de mata-bicho necessariamente romântico, a proposta é de fazer uma caminhada pelas vinhas da herdade com o pessoal da casa, que fará a apresentação do projecto Rocha Nature. Na propriedade, é ainda possível fazer piqueniques ou jogar golfe.

Bailes no teatro

A tradição dos antigos bailes nos teatros de Lisboa inspira a festa que o Lu.Ca - Teatro Luís de Camões preparou para os foliões.

Nos 11 e 13 de Fevereiro, das 14h30 às 16h30 e das 17h às 19h, as cadeiras da plateia dão lugar a uma pista de dança, pronta para acolher miúdos (a partir dos três anos) e graúdos, trajados com “o melhor disfarce e os sapatos mais confortáveis para dançar e saltar até não podermos mais”, assim dita o dress code destes Bailes de Carnaval.

A comandar a folia, na cabina de som, estão o Tio Firmino (domingo) e a tripla Mão na Anca (terça-feira). A entrada para cada sessão custa 3€.

Carnavais palacianos

Entremos na máquina do tempo para viver a folia à moda do século XVIII.

Nos jardins do Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, há um Carnaval no Palácio pensado à medida da moldura patrimonial: com o décor inspirado nos bailes de máscaras e no ambiente palaciano da época, entram em cena danças, teatro, circo, jogos tradicionais, música, contos, oficinas, carrosséis, um comboio e petiscos. O evento é para todas as idades e está marcado para os dias 10 e 11 de Fevereiro, das 10h às 22h, com entrada livre.

Ali por perto, o Palácio Nacional de Queluz convida para uma Viagem à Corte – Especial Carnaval. Reservada para o dia 13 de Fevereiro, das 10h às 12h, a experiência inclui um ateliê de máscaras, música e dança setecentista no salão de festas, sempre em “ambiente festivo e de grande criatividade”, faz notar a organizadora Parques de Sintra. Para participar, há que desembolsar 14€ (12,5€ para crianças dos três aos 12 anos; grátis para menores de três anos).

Samba na marginal

Domingo (dia 11) e terça-feira de Carnaval (dia 13), pelas 14h30, Sesimbra marca encontro com os foliões na Avenida 25 de Abril, Rua da Fortaleza e Avenida dos Náufragos. Os desfiles das escolas de samba e grupos de axé passam por estas artérias neste que é o ponto alto do Carnaval sesimbrense.

O corrupio de mascarados não fica por aqui. Pela vila piscatória, entre 8 e 17 de Fevereiro, passam também concertos e DJ, o cortejo de palhaços (aberto a quem quiser enfiar o barrete), os desfiles das escolas, cegadas e cavalhadas, e o tradicional Enterro do Bacalhau. Os bilhetes para as bancadas custam entre 3€ e 10€ e há descontos para crianças até aos 12 anos e famílias. O programa detalhado pode ser consultado aqui.

Amar em Liberdade

Alcácer do Sal também tem propostas carnavalescas: desfile e roda de samba a 10 de Fevereiro, concurso de máscaras no dia seguinte e mais um cortejo no Entrudo (sempre às 15h). Mas, por estas bandas, o privilégio é dado ao amor – pela cara-metade e pela herança dos cravos. O Dia dos Namorados alia-se às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, para Amar em Liberdade.

Enfeitado a preceito, de 10 a 14 de Fevereiro, o município leva os apaixonados a soltar amarras pelo Sado num galeão (com oferta de bebida quente e bolinhos), passear em charrete, percorrer a cidade em tuk-tuk, descobrir um amigo secreto nas bibliotecas, entrar num encontro às cegas (com um livro) e tirar fotografias numa photobooth, entre outras iniciativas. Pelo caminho, há sabores de uma Rota do Amor à mesa de seis restaurantes. Mais informações aqui.

Foto Amar em Liberdade passa por passeios em charrete Câmara Municipal de Alcácer do Sal

A toque de Sines

“Folia, animação e muita diversão” é a promessa do Carnaval de Sines, uma das grandes festas do género no país. Com perto de 100 anos de tradição orgulha-se, entre outras façanhas, de ter sido o primeiro a ter corso nocturno e de manter o espírito satírico, a criatividade, o brilho e a energia que lhe está na essência, sempre de mãos dadas com a comunidade.

Dos cortejos de 1926 à farra dos dias de hoje, o cartaz presta tributo às gentes e às tradições da terra, sem deixar de lado a sátira e o humor que lhe são característicos. Para o efeito, entram em cena escolas de samba, grupos e carros alegóricos, foliões, gigantones, cabeçudos e matrafonas.

Os desfiles estão marcados para os dias 11, 12 e 13 de Fevereiro (domingo e terça, às 15h30; segunda, às 21h), na Avenida General Humberto Delgado. O Carnaval dos Pequeninos, a Noite da Matrafona, os bailes de máscaras e uma exposição no Centro de Artes completam o programa, que fecha a cortina no dia 14, às 21h30, com o Enterro do Entrudo. Os bilhetes custam 6€ (dia), 12€ (três dias) e 20€ (livre trânsito).

Entradas com Entrudo

Pôr toda a família a mexer ao som de ritmos mais ou menos tradicionais e sempre com a cultura alentejana no horizonte. É esta a bitola do festival Entrudanças que, entre 9 e 11 de Fevereiro e pelas mãos da PédeXumbo, volta a cumprir a sua tradição (já lá vão 20 anos) na vila de Entradas, em Castro Verde.

Dançar Ocupando em Harmonia é o tema que serve esta edição redonda, que traz um programa alinhado entre bailes, concertos, oficinas, exposições, passeios, visitas e gastronomia, sem esquecer o cante, a viola campaniça e o artesanato local. O bilhete diário custa 20€ (15€ para o período nocturno); o passe geral está disponível por 50€.

Eco-samba para brincar

Com a sátira política e social no seu ADN, o Carnaval de Loulé tem um currículo secular e a fama de ser o mais antigo corso do país.

Este ano, a festa sai à rua entre 11 e 13 de Fevereiro, inspirada pelo tema À Descoberta dos ODS – ou, trocado por miúdos, Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, uma colecção de 17 metas globais colocadas na agenda das Nações Unidas para “apoiar um crescimento sustentável, regenerativo e inclusivo”.

A Avenida José da Costa Mealha dá o espaço ao manifesto, onde 14 carros alegóricos e mais de 600 figurantes encarnam princípios como a erradicação da pobreza, a promoção da igualdade de género, a criação de cidades e comunidades sustentáveis ou o fomento da paz. A organização contribui para a causa com uma 18.ª alínea, aprovada pela “assembleia geral dos foliões louletanos: a promoção da brincadeira e dos eventos sustentáveis”. Tudo, claro, sem esquecer a paródia à actualidade nacional e internacional, caricaturando assuntos que vão do novo aeroporto à crise da habitação, da presidência do Futebol Clube do Porto aos conflitos na Ucrânia e na Palestina.

A entrada custa 2€ e traz notas solidárias: as receitas são repartidas pelas associações participantes no desfile e por uma IPSS local.

De Lagos, com amor e folia

Em Lagos, a festa é ininterrupta e não dá descanso nem a foliões nem aos corações: de 9 a 14 de Fevereiro, há Carnaval; mal se enterre o Entrudo, atiça-se o amor, até dia 18.

As máscaras começam a sair à rua com o cortejo das escolas na Avenida dos Descobrimentos, dia 9. Depois, Odiáxere concentra os festejos com a 28.ª edição do seu Carnaval Tradicional: um Assalto ao Carnaval (dia 10), o Carnaval das Crianças (dia 11), desfiles de carros alegóricos (dias 11 e 13) e, finalmente, o Enterro do Entrudo (dia 14). Rosinha e Jorge Guerreiro dão música à folia, que também passa pelos “obrigatórios bailes e muitos comes e bebes”, garante o município.

A quarta-feira de cinzas cede o protagonismo ao Dia de São Valentim com a entrada em cena de Lagos com Amor, uma série de iniciativas que vão de um workshop de culinária romântica para casais até “uma sensual aula de tango”, passando por uma visita guiada pela cidade à descoberta d’O Amor no Tempo dos Descobrimentos, por um “cantinho da fotografia” e por um mercado temático que, além de gastronomia e artesanato, é palco da peça de teatro O Amor de Pedro e Inês.

Às Vezes o Amor toca a todos

Uma vasta comitiva de artistas portugueses faz-se à estrada para ir cantar ao coração dos fãs. Não é preciso amar quem ouve a mesma canção, porque há de tudo um pouco. Nem é preciso ir muito longe, porque são 15 as cidades visitadas: Aveiro, Amarante, Braga, Caldas da Rainha, Castelo Branco, Lagoa, Lisboa, Leiria, Porto, Peso da Régua, Setúbal, Santa Maria da Feira, Sintra, Torres Novas e Vila do Conde.

Marcada para 14 a 17 de Fevereiro, esta edição do festival Montepio Às Vezes o Amor recruta Ana Bacalhau, Buba Espinho, Carolina de Deus, David Fonseca, Gisela João e Justin Stanton, GNR, Ivandro, João Pedro Pais, Jorge Palma, Raquel Tavares, Rui Veloso e The Gift para darem música ao São Valentim. O mapa de concertos pode ser consultado aqui.