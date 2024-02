Regresso às regras do PEC aumenta pressão sobre o investimento

Relatório do BEI mostra que aperto orçamental em 1% do PIB levará a redução semelhante no investimento privado. O PRR pode servir como escudo temporário, mas o atraso já vai em 17% em toda a UE.

O investimento na União Europeia (UE) recuperou mais rapidamente do choque da pandemia do que noutras crises do passado, ultrapassando mesmo, em apenas ano e meio, os valores anteriores a 2020, mas há grandes assimetrias dentro da UE e as perspectivas para os próximos tempos são menos favoráveis, segundo o Banco Europeu de Investimento (BEI).