Artistas nacionais e estrangeiros doam obras para ajudar crianças em Gaza

Novo site disponibiliza obras de arte a preços “inferiores aos praticados no mercado”. Dinheiro reverte na totalidade para organização não-governamental do Médio Oriente.

Arrancou esta quarta-feira uma iniciativa promovida a partir de Portugal que pretende prestar ajuda humanitária às crianças na Faixa de Gaza e às suas famílias com dinheiro obtido através da aquisição de obras de arte. With <3 to Palestine (Com Amor para a Palestina, em português) é um site que, esclarece o projecto num comunicado de imprensa, “apresenta desenhos, pinturas, fotografias e esculturas, peças únicas e edições limitadas, doadas por 47 artistas participantes”, entre portugueses e estrangeiros. A venda destes trabalhos, que em muitos casos estarão a ser disponibilizados por “valores inferiores aos praticados no mercado”, reverterá na totalidade para a organização não-governamental Middle East Children’s Alliance.

Estão envolvidos nomes como, por exemplo, a artista plástica Andreia Santana, o escritor António Poppe, Catarina de Oliveira, que trabalha na intersecção entre a performance e as artes visuais, a artista e designer gráfica Dayana Lucas, a artista visual e compositora Diana Policarpo, Joana da Conceição, que se movimenta entre a pintura e a música, Mané Pacheco, que também tem uma abordagem interdisciplinar, o artista plástico Pedro Barateiro, as artistas visuais Sara Bichão e Tamara Alves e o artista e investigador suíço Uriel Orlow.

“O colectivo responsável pela iniciativa ambiciona envolver públicos além dos círculos do coleccionismo de arte contemporânea e, por esse motivo, muitas das obras têm valores inferiores aos praticados no mercado”, lê-se na nota de imprensa que foi enviada às redacções esta quarta-feira. “O valor de cada um dos trabalhos, situado entre os 50 e os 1050 dólares (aproximadamente entre os 47 e os 977 euros), foi definido pelos respectivos artistas”, acrescenta-se.

“A página vai reunir mais de uma centena de trabalhos e será regularmente actualizada com novas obras e potenciais novas participações de artistas”, lê-se ainda.

O site tem um passo-a-passo que explica de que forma as pessoas podem adquirir os diferentes trabalhos que estão disponíveis na colecção e proceder aos donativos.​